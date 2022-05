Estudia Ahued actualizar tarifas de agua para el próximo año “si hay condiciones”

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil admitió que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) analiza "actualizar" las tarifas vigentes en Xalapa por el consumo del líquido."Se está indexando, como marca la Ley 21, un porcentaje. (...) Hay que actualizar nada más de vez en cuando la inflación y ser consciente".Ahued comparó que en el último año aumentó el precio de cemento, varilla, acero y ductos en un 37 por ciento, no así el costo por el suministro del líquido."Todo es incremento en la vida. Vamos a valorar si el año que entra tenemos condiciones. No se trata de erosionar el bolsillo de las personas. De ninguna manera y menos a los que menos tienen".Ironizó que en los últimos tres años aumentó el gas más de 280 por ciento, los refrescos 540 por ciento, el recibo de luz eléctrica 400 por ciento."Y el agua que es vital y es sagrada ha subido 12 por ciento. Si no indexamos la inflación, tarde que temprano vamos a entregar cuentas a nuestros hijos y cuando no tengamos agua mirarán atrás y nos harán responsables”.