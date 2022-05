Estudiante de la Normal Veracruzana denuncia discriminación y violencia institucional

Estudiante de la Escuela Normal Veracruzana denuncia a docentes y directivos por múltiples señalamientos discriminatorios a raíz de su embarazo como: "Debiste pensarlo antes de embarazarte" o "¿Porque no te cuidaste?".La normalista de octavo semestre, Karla Levi Ronquillo López, quien tiene dos meses de embarazo, explicó para alcalorpolitico.com que tras sufrir complicaciones acudió al IMSS a revisión, por lo cual fue remitida a urgencias ginecológicas, en donde le indicaron que tenía una amenaza de aborto y debía reposar por 14 días.Ante las indicaciones médicas, Karla aseguró que la profesora Dina Neida Carbajal se mostró "cerrada" al solicitarle permiso para ausentarse, pues argumentó que era una decisión que debía valorar con su familia.Karla agregó que como estudiante de octavo grado está obligada a cumplir prácticas profesionales, a lo cual informó que el docente encargado de supervisarla se mostró comprensible y le permitió continuar las prácticas de manera virtual."A la siguiente semana, cumplo con otras actividades propias de la práctica, el profesor me dice que me da la oportunidad de seguir en línea con tal de que cuide mi salud y de que esté bien", añadió.Declaró que después de varios días de reposo y chequeos, le indicaron que se encuentra estable y podría continuar con sus actividades de manera normal, por lo que se presenta al plantel el día 5 de mayo, con la noticia que se encuentra dada de baja administrativa."Voy el jueves 5 de mayo. Me presento a las oficinas de la Normal, voy a la secretaría pero para mi sorpresa me dicen que es baja administrativa, aunque mi documento dice que es por 14 días, sólo tengo derecho a 7 faltas que son las que están por normativa", agregó.Denunció que ante esta problemática, la secretaria Beatriz Eugenia García únicamente se limitó a decirle que no debió haberse embarazado, mientras se refería a la cantidad de faltas."Entre uno de los comentarios que me dice la profesora Beatriz Eugenia García que 'Debí haber pensado antes de embarazarme', refiriéndose a mi cantidad de faltas", dijo.Aclaró que solicitó ayuda a otros profesores y a la Coordinadora de la carrera, los cuales se mostraban a favor de Karla, argumentado que tenía la oportunidad de seguir, ya que sí presentaba un justificante. Sin embargo, señaló que la docente Dina intervino con la intención de convencerlos de lo contrario, presentando argumentos como "¿Por qué no te cuidaste?"."Le pido ayuda a otro profesor y a la Coordinadora de la licenciatura y entre ellos me dicen que si estoy presentando justificantes, entonces tengo chance de seguir, no debería proceder la baja, por casualidad se incorpora la profesora Dina y empiezan a platicar cuestionamientos de que '¿por qué no me cuidé?', que es mi salud y la de mi bebé y muchos comentarios de ese tipo", manifestó.Informó que después de esto presentó el caso en el Centro de Género de Normal, que dictaminó que, efectivamente, se trataba de una violación a los derechos como mujer y estudiante.Comunicó que otro grave problema fue que después de reunirse con el director de la Normal, Daniel Domínguez Álvarez, éste le hizo firmar un documento que aseguraba sólo era para respaldar el dictamen y que se había hecho en la escuela y darle seguimiento. Sin embargo, personal de la Normal presentó un documento ante la escuela donde realizaba las prácticas, en la que ella aceptaba su baja administrativa.Debido a esta acción y los demás comentarios, Karla Levi ya presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y está en espera que le den resolución."Presento mi queja en Derechos Humanos y estoy esperando la resolutivos del proceso pero a grandes rasgos he sido víctima de discriminación, por muchos comentarios que me han hecho y violencia institucional", finalizó.