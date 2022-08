Estudiantes aprovecharon remate de libros y revistas de la Editorial UV

Gran interés y expectativa generó entre la comunidad universitaria –especialmente estudiantes de las distintas facultades– el remate de libros y revistas que realizó la Editorial de la Universidad Veracruzana (UV) en las instalaciones de la Tienda UV, región Xalapa.Entre las 9:00 y 17:00 horas de este jueves, las y los lectores eligieron entre un total de 150 títulos y alrededor de dos mil ejemplares de diversas colecciones, entre Ficción (poesía, teatro, literatura, novela y cuento); Biblioteca del Universitario, Textos Universitarios, Sergio Pitol Traductor, Biblioteca, Quehacer Científico y Tecnológico.Jesús Ezequiel Rodríguez Moreno, jefe del Departamento de Distribución y Comercialización de la Editorial UV, destacó la asistencia de un concurrido grupo de estudiantes y población en general, quienes desde antes de las 9:00 horas ya hacían fila para adquirir los libros de su interés.“En comparación con los otros remates, se ha tenido una respuesta muy favorable, estamos haciendo un resurtido, estamos por sacar otros mil libros más.”Por ello, invitó al resto de la comunidad universitaria a acercarse y aprovechar los descuentos que también habrán de aplicarse en los próximos remates, de los cuales aún no se tienen fechas establecidas.El único programado se realizará en octubre en la Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán.Daniel Barragán Cadena y Gabriel Flores Suárez, estudiantes de primer semestre de la Licenciatura de Ciencias Atmosféricas, adscrita a la Facultad de Instrumentación Electrónica, se enteraron de este remate desde la semana pasada y aguardaron pacientes a que llegara este día. Ambos comparten el gusto por la lectura, sobre todo temas históricos y de ciencia ficción.Daniel expresó: “Es una de las iniciativas más reconocibles porque así acercan a la comunidad universitaria e incentivan la lectura, nos impregnamos de la cultura en general”.Comentaron que los precios son muy accesibles, lo cual despierta aún más el interés de las personas, pues muchas veces los altos costos de un libro generan barreras en los lectores.Gabriel dijo que desde pequeño siempre le ha gustado leer, hábito que le ha traído muchos beneficios, como la riqueza de lenguaje y cambios en la forma de pensar.Él invirtió alrededor de 130 pesos en la compra de 11 libros y dijo: “Es una iniciativa que deben repetir más seguido”.En tanto, Eduardo Calderón Sánchez, alumno de primer semestre de Biología, comentó que al pasar por la Tienda UV percibió la presencia de mucha gente y al acercarse vio que se trataba del remate de libros.“Encontré un libro sobre evolución, el tema me interesó”, dijo y agregó que la iniciativa está muy bien porque con estos precios dan muchas ganas de leer.Julisa Micaela Alonso Lordméndez, también estudiante de nuevo ingreso de la Licenciatura de Danza Contemporánea, se enteró de esta iniciativa por medios locales de comunicación.A ella le llaman la atención los libros sobre poesía, en general aprecia mucho la lectura pues le ayuda en su quehacer artístico.“Todo lo que leo y veo me ayuda en mi proceso creativo, me suma mucho. Es una gran oportunidad, sobre todo para los estudiantes que somos foráneos porque tenemos que dividir el dinero, y adquirir libros a muy bajo costo y de buena calidad es que ayuda a todos.”