Estudiantes crean concentrador de oxígeno de bajo costo, piden apoyo ciudadano

A un año de la crisis sanitaria por COVID-19 (SARS-CoV-2) “en el mundo entero, no sólo se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad humana y de los sistemas de salud, también hemos empezado a ver la cara más cruel del capitalismo, aquella que dice ‘si tienes con qué pagar, puedes aumentar tus probabilidades de sobrevivencia, si no, puedes irte resignando’”, así lo expresa en su página de Facebook el colectivo Oxígeno para todos, un grupo de estudiantes universitarios que desde el 15 de enero de este año se encuentran construyendo un concentrador de oxígeno de bajo costo.Según los números oficiales, a un año del inicio de la pandemia, México ha registrado 2 millones 278 mil 701 de personas contagiadas, de las cuales 185 mil 253 han fallecido y a pesar de que las autoridades han señalado que nunca se han visto rebasadas, las estimaciones de contagiados y fallecidos podría estar muy por arriba de los datos oficiales. Muchos mexicanos han sobrevivido porque se han quedado en casa para atenderse o porque con sus propios recursos han podido solventar los insumos de la enfermedad. Muchos otros han fallecido porque no han tenido oportunidad de contar con un Concentrador de Oxígeno que satisfaga la necesidad de los pulmones afectados.Un Concentrador de Oxígeno, según la plataforma MercadoLibre, podría conseguirse entre 28 mil 997 y 50 mil 50 pesos, una cantidad estratosférica para la mayoría de la población. El más vendido, según esta tienda online, es el Concentrador Grado Médico Generador Oxígeno Portátil, de 29 mil 990 y con ese costo puede llegar gratis a cualquier domicilio de la República Mexicana. De ahí, los costos van a 41 mil 999, 32 mil, 41 mil 999, entre otros.A su vez, la tiendamedigas.com.mx ofrece modelos que van de los 28 mil 989.99, como el Concentrador De Oxígeno 5 Lpm SYSMED M50 , hasta el SimplyGo , de 85 mil 144.29, pasando por otras ofertas como el Concentrador de Oxígeno de 10 litros Millennium , de 62 mil 466.00 o el Concentrador de oxígeno 10L , de 54 mil 673.47.Ante este escenario, este grupo interdisciplinario de jóvenes estudiantes y egresados de universidades públicas como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el CONALEP “de manera colectiva y autogestiva, nos hemos propuesto enfocar todos nuestros conocimientos, trabajo y esfuerzo en la construcción de un Concentrador de Oxígeno de bajo costo, precisamente que sea accesible a las personas de escasos recursos. Sabemos que no es mucho, pero es nuestro aporte esperando que esta como otras iniciativas solidarias, que se están dando, se repliquen en todo el país”, indican.“Esta pandemia demanda la organización social desde abajo, necesitamos organizar todas las profesiones, todos los oficios, todas las fuerzas para salir del problema”, indican, argumentando los derechos de la educación pública.“La batalla contra los intereses privados en la salud, no será fácil ganarla en lo inmediato, pero tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos esperando mientras nuestras familias y amigos mueren o sufren las secuelas del COVID (SARS-CoV-2)”, expresan.A través de un video que han subido a sus redes sociales, Oxígeno para todos señala que necesita el apoyo de la sociedad civil, para alcanzar la meta de construir este Concentrador de Oxígeno a bajo costo.“Somos un proyecto colectivo y autogestivo, sin fines de lucro, que está integrado por estudiantes, profesores, investigadores y egresados de diferentes universidades que nos hemos unido en un objetivo común, crear un Concentrador de Oxígeno, de grado médico, de bajo costo”.“La crisis de salud provocada por la pandemia ha agravado la precaria situación económica de miles de familias mexicanas. Al mismo tiempo, las empresas que se dedican a la venta de equipo médico se están llevando grandes ganancias. Debido a la gran demanda de los Concentradores de Oxígeno, su precio se ha elevado considerablemente y no existe un control para su venta”.“Por ejemplo, algunos pueden costar 7 mil, 12 mil, 30 mil o hasta 64 mil pesos, dependiendo del lugar donde se compre. Es muy injusto que mientras miles de familias sufren, se endeudan y pierden a sus seres queridos, haya quienes están lucrando, enriqueciendo y aprovechando la crisis”.Y así, llaman a unir esfuerzos a favor del bien común, utilizando sus habilidades para crear este Concentrador de Oxígeno accesible a la población y por ello llaman a la sociedad a solidarizarse para concretar el prototipo.Los donativos se pueden realizar en la cuenta BBVA Bancomer a nombre de Frida Gabriela Nevarez Arangure, Cuenta 153 451 6882, CLABE 0121 8001 5345 168827, TARJETA 4152 3137 5228 0896.“Por una salud digna para todos y todas. Hasta que la solidaridad se haga costumbre”, concluye el promocional.Los jóvenes estudiantes y el grupo de profesores e investigadores han dejado en claro en sus redes sociales que están construyendo “un concentrador de Oxigeno con las prestaciones más sofisticadas de aquellos que puedan encontrarse en el mercado construido por empresas privadas, bajo normas internacionales”.“Iniciamos con un modelo básico pero funcional, mejorándolo constantemente hasta lograr el mejor producto posible. No intentamos lucrar, el concentrador está destinado a servir a la gente, no a servirse de ella. En ningún momento puede ser usado para enriquecerse individualmente”.“Obviamente nuestra producción va orientada a solucionar las necesidades de la población menos favorecida económicamente. La gente rica puede pagar clínicas privadas o concentradores de empresas privadas sin apenas sentir un rasguño en su estabilidad económica”, señalan.“Llamamos a todas las organizaciones, colectivos, pueblos, consejos, asambleas y a toda la sociedad a sumarse a este esfuerzo, para que, de manera colectiva, organizada y desde abajo hagamos frente a esta emergencia y, al mismo tiempo, generar la organización y movilización para exigir una estructura de salud pública digna y de calidad, para exigir el acceso de todos a la educación y para defender los derechos más elementales del ser humano. Es momento que la Técnica esté al Servicio de la Humanidad, que el Espíritu hable por la Raza, que la Casa se abra para no permitir un muerto más por falta recursos”, asentaron.