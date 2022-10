Estudiantes de Álamo salieron negativos en antidoping, reitera Secretario de Salud

Los secretarios de Salud y Educación de Veracruz, Gerardo Diaz Morales y Zenyazen Roberto Escobar García, respectivamente, reiteraron en esta ciudad que los estudiantes intoxicados en la ETi#67 han dado negativo a pruebas de antidoping.Sin embargo, ambos admitieron que aun no se ha logrado detectar si inhalaron o consumieron algún tipo de sustancia que provocó el desmayo colectivo el pasado lunes 17 de este mes, durante el acto cívico en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETi) número 67.Los secretarios de gabinete estuvieron la noche de ayer en el Hospital General de esta ciudad, donde permanecen 6 de los 48 alumnos que habían ingresado o reingresado.“Estamos comprometidos a realizarles todo tipo de estudios que sean necesarios, ya sea de laboratorio, gabinete, tomografías, resonancias, por lo que ya se giró las instrucciones necesarias, por lo que el jefe administrativo y de atención medica de la secretaria de salud, serán los encargados de brindar el apoyo necesario”, explicó en entrevista el doctor Gerardo Díaz.Aseveró que al hospital arribó un grupo especialista como neurólogos, infectólogos, pediatras y personal de vigilancia epidemiológica para la atención de los niños.“Los padres se encuentran satisfechos con la atención, pero obviamente muy preocupados por sus hijos, mientras no lleguemos a la certeza diagnóstica en la que estamos en camino”, sostuvo tras reunirse con un grupo de padres a puerta cerrada en el nosocomio, sin acceso a medios de comunicación.El secretario de Salud recalcó que ya se realizaron análisis toxicológicos, de biometría, química sanguínea, con resultados negativos a consumo de anfetamina, marihuana y opio, lo que coincide, dijo, con los que padres de familia han realizado en laboratorios particulares, cuyos gastos serán reembolsados, prometió.“Tenemos una presunción diagnóstica, pero yo no puedo dar un diagnóstico que nos lleve a tomar medidas innecesarias”, atajó ante especulaciones del esparcimiento de algún químico accidental o deliberadamente en el plantel, en tanto que tampoco se ha logrado precisar si la afectación llegó del exterior o se generó dentro de la escuela.“Al tener certeza lo podremos informar. Nos interesa que lo sepamos todos, pero déjenos investigar. Tenemos pendientes estudios de heces fecales, de sangre, y vamos a hacer, en niños que tengan algún síntoma, nuevos estudios”.Asimismo, informó que se ha asignado un número de teléfono disponible las 24 horas para padres que requieran atención inicial o de seguimiento para sus hijos, lo que estará a cargo del director del hospital.Además, anunció, el lunes llegará al hospital una unidad móvil para realizar más estudios. “Estamos ocupados por instrucciones precisas del gobernador”, recalcó tras enfatizar que los alumnos que ya fueron dados de alta tienen “cita abierta” cuando requieran regresar.A su vez, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, reiteró que lapresencia de cocaína igualmente está descartada totalmente con base a resultados de los análisis.Reveló que, aunque no se ha iniciado una carpeta de investigación, la Fiscalía revisa videos de alrededor de la institución para indagar respecto a la situación que pudo ocasionar esta problemática por la intoxicación y, de esta manera, tener una respuesta clara.Respecto a las clases, enfatizó que continuarán suspendidas en esta escuela hasta que se tenga un diagnóstico preciso para poder retomar actividades.El titular de la SEV reiteró que la atención médica está garantizada para todos los alumnos, asimismo, los exámenes que se requieran serán cubiertos por Gobierno del Estado.Anotó que se mantendrá pendiente de la evolución de las investigaciones, además de los resultados que arrojen las nuevas pruebas médicas que se lleven a cabo, ya que su prioridad son las niñas, los niños y jóvenes. En este sentido, adelantó que la próxima semana regresará a Álamo para dar seguimiento puntual a este caso.