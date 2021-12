Estudiantes de Veracruz, creadores de robot antiCOVID

Valeria Palacios Cruz, Ricardo de Jesús Jácome Cabrera, Roberto Antonio Ochoa Huerta y Naomi Carmona Méndez exhibieron su robot “Coni”, que puede registrar la asistencia de alumnos, tomar la temperatura y aplicar sanitizante.Se trata de alumnos del club de robótica del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (CONALEP), quienes afirman que esta creación puede ayudar para el regreso en la pandemia.El robot, indicaron, está hecho con piezas recicladas y puede tomar la temperatura y determina si la persona es apta o no para ingresar a un lugar.“Si se detecta que sí puede pasar porque la temperatura está correcta, se lo indica el mismo robot, le rocía líquido sanitizante y le recuerdan las medidas de seguridad; en caso de que no sea correcta su temperatura, se le indica también que no puede pasar y se le recuerdan las medidas”, dijo Ricardo Jácome Cabrera.Los estudiantes, que crearon el robot en menos de cuatro meses, esperan que el proyecto pueda ampliarse a otras zonas de la entidad, e incluso poder servir para proyectos similares en toda la República.Al respecto, Jesús Guillermo Arévalo, director del CONALEP, sostuvo que la idea surgió derivado de la necesidad de cubrir los filtros sanitarios de acceso a los planteles Veracruz I y II.“Se nos ocurrió esta gran idea de poder desarrollar un robot que pudiera dar desde pase de asistencia, que pudiera determinar de manera electrónica a través de la credencial y que pudiera cumplir como filtro sanitario”, dijo.Agregó que el robot, presentado hoy en el Congreso del Estado, tiene un lector especial de códigos de barras que funciona vía WiFi, donde puede registrar la asistencia y una vez que ha detectado que la persona que intenta ingresar posee una temperatura normal, realiza la sanitización.