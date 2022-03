Estudiantes de Veracruz votarían a favor de AMLO en Revocación de Mandato, según simulacros

Con la organización de simulacros de participación en la consulta de Revocación de Mandato por parte de estudiantes de tecnológicos de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador ganaría la mayoría de votos.Los resultados de los simulacros realizados arrojan que en el Tecnológico de Veracruz se contó con un total de 529 votos de los cuáles 393 son a favor de que siga AMLO; en el Tecnológico de Boca del Río hubo una votación total de 677 estudiantes, de los cuales 448 son a favor de que siga AMLO; en el Tecnológico de Xalapa votaron 847 estudiantes de los cuales 504 votos fueron a favor de AMLO y en Orizaba fueron 153 votos a favor.“Este ejercicio me parece muy sensato porque fomenta la participación de los estudiantes y no solo de los estudiantes sino de todos los ciudadanos para que hagan conciencia sobre la revocación de mandato y que cada uno pueda aportar su grano de arena”, expresó Obed Cabal Juárez estudiante del Tecnológico de Orizaba.Dijeron que esta actividad sirve para que conozcan más por qué han surgido estas consultas ciudadanas que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “realmente no hemos visto tanta información por parte del INE y nos parece importante saber porque así nosotros mismos podemos informar a nuestra familia, amigos y vecinos”.“Nos parece importante participar porque, así como recibimos una beca del Gobierno para ayudarnos en nuestros estudios, tenemos que corresponder al menos con nuestra participación para que Veracruz y México sean un país mejor” expresaron los estudiantes.En tecnológicos de los municipios de Orizaba, Veracruz, Boca del Río y Xalapa, se realizaron simulacros en donde los jóvenes promovieron la participación el próximo 10 de abril en la consulta de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.