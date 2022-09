Estudiantes esperan que Consejo Universitario no ratifique desaparición del CEICAH

Estudiantes de doctorado del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Desarrollo Humano (CEICAH) de la Universidad Veracruzana afirmaron que el Consejo Universitario General no ha definido si procede o no la extinción de este espacio.Además, señalaron que la decisión del rector, Gerardo Aguilar Sánchez, sí los está afectando en sus proyectos de posgrado.“Queremos resaltar que el acuerdo rectoral emitido el 6 de abril del presente año no ha sido a la fecha ratificado por el Consejo Universitario General y esperamos que las autoridades generen una nueva solución para que no resulte contraproducente para los intereses académicos y estudiantiles de quienes forman parte del CEICAH, así como tampoco continúen ignorando las necesidades de los estudiantes, quienes como lo han señalado en sus propias palabras, son su máximo interés”, demandaron.Este martes los doctorandos nuevamente manifestaron su inconformidad luego de la extinción del centro por conflictos internos entre académicos y subrayaron que la comunidad estudiantil no está conforme con la solución a la que se llegó.Expusieron que actualmente existe una afectación directa a sus actividades, pues su área de consulta de información fue trasladada a otro sitio y carecen de los espacios adecuados para realizar sus investigaciones o recibir asesorías.“El área de consulta bibliográfica fue retirada y trasladada a la USBI, ubicada a más de 10 kilómetros de nuestros centros de investigación, cuando contamos originalmente con un espacio designado para ello.“Los cubículos de los investigadores son inaccesibles, obligando a los estudiantes a tomar nuestras tutorías en otros espacios no habilitados para dicha actividad;“La ausencia de un protocolo claro y visible a todos los estudiantes sobre la solicitud de espacios de laboratorio, aunado a la falta de respuesta por parte de las autoridades de la Unidad de Estudios de Postgrado a los correos de solicitud de espacios en general”, exhibieron.En ese sentido, consideraron que no se han agotado las opciones de negociación entre las partes involucradas en el conflicto.“Cabe mencionar que la judicialización del CEICAH fue una medida tomada por la comunidad académica debido al imprevisto y unilateral acuerdo rectoral que pretende extinguir nuestro centro de investigación.“La Universidad Veracruzana da por resuelto el tema sin considerar que la extinción no es una solución apta para el desarrollo académico de los alumnos actualmente inscritos, de los alumnos interesados en cursar el programa rectoral y de la comunidad de psicología experimental en habla hispana”, añadieron.Igualmente, consideraron que esta situación afecta día con día el reconocimiento y prestigio que el programa doctoral en ciencia del comportamiento desarrollado en el CEICAH, mismo que se ha construido a lo largo de la última década.“La Universidad Veracruzana, como institución de alto prestigio en la región, se ve afectada por las acciones unilaterales y desproporcionadas de sus actuales autoridades universitarias. Esto último atiende a la afectación indirecta de la comunidad estudiantil y general”.Hay que recordar que los problemas al interior del centro se agudizaron en 2021, al final del rectorado de Sara Ladrón de Guevara, cuando se acusó que la investigadora Ara Varsovia Hernández Eslava estaba siendo víctima de violencia de género.La entonces coordinadora del Centro fue señalada por tomar decisiones que habrían violentado la normatividad de la casa de estudios, sin embargo, ella acusó actos de violencia de género de un grupo de académicos presuntamente con el fin de destituirla.