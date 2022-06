Estudiantes exigen elección transparente de mesa directiva en Tec de Boca del Río

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca del Río se manifestaron afuera del plantel para externar la inconformidad en la elección de la Mesa Directiva de Alumnos, proceso que afirman están adelantando aun cuando no existe la presencia del total de alumnos.Señalan que el director del plantel, Jaime Cañas Ortega, está respaldando a una planilla y apoya que la elección se realice 3 meses antes al término del semestre."Estamos inconformes por todo lo que pasa adentro de la institución. El Director está respaldando a un grupo de estudiantes, el cual está dirigido por un presidente que se llama José Luna Elvira. Él está sacando en tiempo que no debe ser, las elecciones son en septiembre y ahorita ya está terminando el semestre. Ellos están abusando ni siquiera están los alumnos cien por ciento presencial", dijo Alondra Ibarra, estudiante.Afirman que han observado irregularidades dentro del plantel en este proceso de campaña para la elección en donde se ha destacado el apoyo hacia un grupo."Estamos formando un Comité. El director protege mucho a esa planilla, nosotros nos quejamos anteriormente. Hace unas semanas donamos un dispensador de agua, sacaron una nota y por arte de magia desapareció ese dispensador. Fuimos con el Subdirector y no dio la cara el Director. Dijo: ‘Traigan la factura y se les repone’".Los estudiantes que son integrantes de la planilla opositora piden que sea un proceso transparente.