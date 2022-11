Estudiantes exigen más recursos para educación en el presupuesto 2023

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) exigió reajustar del PEF para el siguiente año, razón por la que a nivel nacional y estatal se llevarán a cabo manifestaciones con la finalidad de ser escuchados por el Presidente de la República y gobernadores.“No estamos de acuerdo en lo que se le está implementando para la educación. Es preocupante que cada año se le esté quitando a la educación y se esté desarrollando más en otros sectores”, sostuvo Ingrid Joselyn Conde Nabor, responsable de prensa en el Estado de Veracruz.Señaló que no han tenido respuesta por parte de las autoridades estatales, ya que tras acercamientos y la entrega de pliegos petitorios y demandas señalan que estas han hecho caso omiso. Situación por la cual dicen seguir insistiendo a pesar de no tener una respuesta positiva.“No estamos de acuerdo en que se esté implementando un presupuesto que es muy poco, a programas que implementó la 4T como lo son ‘La Escuela es Nuestra’, Universidades Benito Juárez’ y las becas. Estos programas tienen muy poca respuesta sobre la infraestructura, se les han hecho auditorías y no brindan una respuesta concreta de dónde se ha quedado todo ese dinero. Por lo que es ilógico que nuevamente se le vuelva a implementar y se les aumente”.Conde Nabor refirió que en el Estado de Veracruz son más de 200 escuelas que están siendo afectadas pues aseguró que no cuentan con mobiliario, con aulas adecuadas ni una infraestructura correcta para desarrollarse académicamente, lo que genera rezago en el aprendizaje, además de que debido a que muchas escuelas carecen de las condiciones idóneas hay profesores que se niegan a dar clases en ellas.Destacó que en Veracruz serían las zonas de Tantoyuca, Los Tuxtlas, zona del Puerto de Veracruz y urbanas como Xalapa las más afectadas, pues afirmaron que en estos lugares se pueden encontrar planteles educativos que no cuentan con los servicios básicos.Las marchas se realizarán en diversos estados de la República Mexicana, en el Estado de Veracruz será llevada a cabo el 10 de noviembre a las 10 de la mañana frente a Palacio de Gobierno de la ciudad de Xalapa.