Estudiantes UV presentan “Desolación”, su nuevo video musical

“Estoy muy emocionado de compartir el video que recién subí a Youtube”, nos dice Edgar Herrera Escobar, al contarnos todas las peripecias ocurridas meses atrás, para finalmente poder ofrecer esta producción que es el esfuerzo de años de trabajo.



Acompañado de José Rubén Silva Piñero, ambos estudiantes de la Licenciatura de Educación Musical de la Universidad Veracruzana, nos explican que trabajan desde hace tres años en un proyecto de música propia, rock alternativo, debido a que hacen fusiones.



Han tenido la oportunidad de presentar su propuesta musical en espacios, tanto de Xalapa como del Puerto de Veracruz así como en televisión; ya tienen un disco y, lo más reciente, un video de su canción “Desolación” https://www.youtube.com/watch?v=jsP9jYQGtTU.



José Rubén Silva Piñero indica que el proyecto es crear música original hecha para los jóvenes, así como difundir el arte musical. También invitan a los jóvenes para que se integren a este proyecto.



Silva Piñero hereda de familia la vena musical, su papá es percusionista. Desde niño, por tener una batería en casa, curioso al fin, se acercó al instrumento y así empezó a tocar. Ya grandecito, tocaba con los amigos que le enseñaron lo que conocían y al final, optó por tomar clases en la Universidad, una educación formal, primero percusiones y ahora en educación musical, para reforzar conocimientos. Está consciente de la necesaria actualización.



A Edgar Escobar desde niño le gustaba hacer canciones, que se le olvidaban por no escribirlas. Cuando decidió ponerlas en el papel, por necesidad de musicalizarlas, aprendió a tocar guitarra. “Primero me acerqué con amigos de la secundaria, los que tocaban guitarra pero me costaba trabajo explicar lo que quería. Entré a una carrera técnica, primero estudié música clásica que, al principio, no quería pues me gustaba más el rock. Sin embargo, me encantó. Fue ahí cuando ya pude poner música a mis canciones”.



Al coincidir en la Universidad, se dieron cuenta que tenían intereses en común, como todo estudiante, el presupuesto nunca les alcanza, por eso, apoyados en su formación musical decidieron lucrar con sus conocimientos. Se presentaban en varios sitios del centro de la ciudad, en la calle de Enríquez y el parque Juárez.



Como todo grupo que inicia, tuvieron contratiempos para tener más integrantes. Por falta de tiempo, muchos no podían ensayar o estar en las presentaciones. Uno se fue a Estados Unidos, otro tuvo un accidente. Ante eso, les hicieron arreglos para voz y guitarra a las composiciones que ya tenían .



Mientras se preparan y ensayan, ya tienen otra tocada en puerta para el mes de marzo. Estarán en el escenario del Parque Doña Falla, donde prometieron avisar oportunamente para que hagamos la invitación al público y los acompañen.