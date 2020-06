Estuvimos encerrados más de 80 días, falta un estironcito para salir de esto: Nicho Hinojosa

El cantante regiomontano Nicho Hinojosa, en entrevista exclusiva con TeleClic, charló con David Silva, conductor de SportMania sobre aspectos poco conocidos de su vida, amena charla que fue seguida de manera virtual con fans del cantautor ubicados en Estados Unidos, Ecuador y, por supuesto, varias ciudades de la Entidad.



El cantante recordó su presentación en Xalapa “La última vez que fui por allá, fue por el mes de diciembre. A un mes y medio antes de que ya no pudiéramos salir de casa. De repente el destino nos dice, andaban muy de salida por todos lados y ahora todos recluidos.”



El conductor comentó que “Desde que fraguamos esta entrevista y compartimos este video en las redes sociales el público mostró interés”. Y se notó con la fuerte interacción del público a lo largo de la charla que se prolongó por casi una hora. Ocasión en que el cantante mostró su gusto por el futbol.



“Fíjate que las redes es algo diferente. Hoy tengo un concierto en vivo, por Facebook live, entro a las redes, para estar en contacto con la gente que me sigue”, dijo a la par que aseguró que él se apoya en este recurso tecnológico para aprovechar este contacto a distancia.



“Somos seres humanos y tenemos una cabeza muy rara cada quien, lo compruebo en las redes sociales. Muchas gracias por estar en TeleClic. La gente de Veracruz son personas que quiero mucho, he llegado a lugares que, a lo mejor, ni las personas se imaginaban que llegaría un artista”.



Hinojosa habló de su infancia, de la época en que tenía 6 años, cursaba la primaria cuando participó en teatro. Tomó clases de canto, también formó parte del coro de alumnos que cada domingo se presentaban en las misas dominicales.



Inició, en Nuevo León, su carrera musical en el centro recreativo llamado Recreativo Nova, de San Nicolás, en la colonia Cuauhtémoc, en el que se impartían clases de arte y deporte. De ahí realizó obras musicales con la asesoría de los maestros Edilberto González y Hernández Gama (que le dio clases desde primaria), fueron ellos los que le dieron las bases y el gusto por la música, no por un género musical.



Destacó lo importante que a los niños se les dé, en la primaria o secundaria, una educación artística y musical. Gracias a eso, él descubrió su gusto por el canto.



Desde los 14 años, Dionisio Alberto Hinojosa Garza, entendió que la música, impacta en el estado de ánimo de todas las personas, por eso considera que cada show, es como una montaña rusa, su experiencia le ha hecho darse cuenta en que momento es momento de interpretar las rancheras, baladas pop o la canción que va a agradar al público.



Considera que el artista puede hacer cambios de ánimo del público, a partir de la música.



Definitivamente, Nicho Hinojosa es un artista que toma en cuenta al público para hacer sus producciones musicales.



Y reafirma “Ayer hice una encuesta en Youtube, otra en Facebook, para saber qué es lo que le gusta al público, de esa manera, dar lo que quieren, un espectáculo dirigido para su gente”.



“El complemento del artista es el público, por eso la importancia de estar interactivo. Tenemos que entregar más que el arte, más que cantarles. El público nos hace el favor de escucharnos. Los artistas debemos atenderlo”.



Desde que los rayados no tenían donde entrenar, Nicho Hinojosa asistía al Estadio Universitario, donde los Tigres entrenaban. Rolando Cantú, un amigo de su edad, vecino de su casa y que desgraciadamente ya falleció, lo invitaba, debido a que a su papá le daban pases para ir a ver a los Rayados.



“La ocasión en que me invitaron a ver el juego de los Rayados con los Tigres, me gustó el equipo, tanto que me nació el amor por el futbol y por los Tigres. Lo mismo me pasó con el futbol americano. Todos mis hermanos les iban a los vaqueros de Dallas y en un juego que tuvieron contra los empacadores de Green Bay, tanto me gustó su forma de jugar que decidí ir con los empacadores”.



Al recordar David Silva, conductor de SportManía, sobre su presentación el pasado diciembre en Xalapa, ocasión en que llegó rapado, debido a que apostó la cabellera a los Tigres, partido en el que perdieron ante las Águilas del América y, como es hombre de palabra, se rapó.



En la charla abundaron los mensajes de los televidentes y ante la petición del público, interpretó, de Mocedades, la canción Tómame o Déjame, a pesar de que aclaró que la guitarra no ofrece un buen sonido. Pero eso no importó al respetable que lo felicitó con entusiasmo.



“Los mexicanos somos muy dados a armar la bohemia, juntarse en casa de un amigo, surge el momento en que alguien saca la guitarra, el vino, y ya, se armó la bohemia”.



También habló del Festival acústico Nicho Hinojosa, el cual ya tiene 4 años de realizarse, siempre es en vivo, pero a partir de la pandemia será virtual.



“La primera edición fue con 18 artistas, igual que la segunda, se presentaron 3 artistas diarios, de lunes a sábado, durante 6 días. Tres horas de música, de 7 a 10, para finalizar yo tocaba algunas canciones”.



“En la segunda edición estuvo Amaury Gutiérrez, Ricky Luis, el Mastuerzo. La próxima edición será más internacional, con artistas de Brasil, Honduras, Guatemala, Venezuela, España, Cuba y obvio, de México. Son alrededor de 14 invitados”.



“Hago dinámicas que, cuando somos 200 personas o 240, digo, si llegamos a 300 me quedo otro ratito. Y el público se mueve para que haya más agregados. Cierta ocasión llegamos hasta más de mil. No me cansó de cantar, es lo que más me gusta, pero más me gusta que la gente me escuche”.



Recordó cuando grababa allá por 1998 séptimo u octavo disco, con algo de pop, baladas, rock progresivo, ocasión en que lo abordó un productor, que tardó un año en convencerme de cantar otras canciones además de las mías.



Nicho Hinojosa dejó claro que aquellos que lo censuran, por interpretar covers, que mejor hagan lo suyo, que él le gusta lo que hace, con un enfoque diferente a lo conocido. Y el público tanto lo entiende que ha sido reconocido por las casas disqueras por haber vendido más de 600 mil copias.



“Del top de 10 canciones más escuchadas, la más escuchada es Inédita; del top de 5, es Inédita, y una del top ten, es de mi autoría, por qué cover, porque sí, tú haz lo tuyo, yo lo mío. Muchas canciones en el olvido. El reclamo de los que piden que cante mis canciones y no covers, es por envidia que no trascienden”.



Debido a que durante la entrevista recibió mensajes de pobladores de Imaculada Concepción de Loja, Ecuador, recordó que en una de sus presentaciones ahí, el público pedía con gritos la canción del tiempo, como él no entendía a qué canción se referían, solicitó que la cantaran... “qué difícil es, vamos a darnos tiempo”. Resultó que ellos la escucharon en una presentación en vivo que tuve en Mazatlán, y les llegó por redes a Ecuador, después de interpretarla, les avise que ya la grabaré.



Nicho Hinojosa señaló que compartió el escenario con José José, “él me entregó un disco de platino que recibí por las ventas de uno de mis discos. Estuvimos en el escenario alrededor de cinco conciertos juntos. Dos de ellos los hicimos acompañados de José Máría Napoleón”, dijo orgulloso.



Enumeró los lugares de Veracruz en los que ha tenido presentaciones, como lo son Martínez de la Torre, Veracruz, Xalapa, Tantoyuca con dos o tres veces, Coatzacoalcos, Papantla, y visitó Tajín, San Andrés Tuxtla, donde recorrió el parque ecológico de Nanciyanga, Poza Rica.



Ya, para finalizar dijo, “Nos hemos cuidado todos, estamos haciendo las cosas bien, seguimos las indicaciones, lo hemos hecho por más de 80 días. Si ya lo hicimos por todo este tiempo, hagamos un estironcito para ya salir de esto y estar con la gente que queremos y amamos, lo más cerca posible. No hemos visitado a mucha gente que antes veíamos seguido. Lo hacemos bien para seguir una vida normal, con uso de tapabocas para cuidarnos y cuidar a los demás”.