ETI 19, en Coatzacoalcos, ofrece 540 pre-fichas para ingresar a la secundaria

Hasta el 15 de febrero, la Escuela Secundaria Técnica número 19 de Coatzacoalcos estará entregando pre-fichas para jóvenes interesados en estudiar la secundaria.El director del plantel, Luis Martín Vega Sánchez, informó que son 540 fichas las disponibles para esa misma cantidad de alumnos, pues ninguno se quedará afuera. Es decir, cada aspirante que obtenga una será aceptado para cursar su educación media.“A nivel nacional, tenemos la indicación de que en febrero inician las preinscripciones y nos toca en secundarias técnicas dar la pre-ficha a los padres de familia para que ingresen los alumnos y esto se contempla del 1 al 15 de febrero. Son 540 fichas para alumnos a pre-inscribir, pretendemos que no se quede ninguno afuera”, dijo.Abundó que la entrega de pre-fichas se hará de forma presencial, pues en Coatzacoalcos existen las condiciones para que así pueda darse esta actividad.El maestro de la ETI 19 recordó que hay escuelas en Coatzacoalcos de alta demanda, obviamente donde está creciendo la ciudad que es el poniente.“Aquí lo único que se puede contemplar es la elección del turno, es lo único que hay y se hace de manera aleatoria. Ya justamente se dan presencial y aquí están dadas las circunstancias para que así sea”, dijo a propósito de esta escuela.Vega Sánchez reiteró que en la ETI no se puede ser incongruente y dar más fichas del número de personas que aceptan, pues hay un registro en una plataforma donde el límite son 540.Del costo de la ficha explicó que este es determinado por los padres de familia y añadió que el promedio solicitado para poder obtener la ficha es de 8.5.“Es una escuela de alta demanda, no se puede dar ficha a 3 mil, sería incongruente porque el examen se hace en un momento y se registran en una plataforma, sería incongruente darle a todos. El costo lo ven los padres de familia, el promedio es de 8.5, algunas escuelas piden 8.7, pero depende de la demanda de cada escuela, algunas no piden y depende de la demanda de cada plantel”, finalizó.