Evaluarán y actualizarían Programa Municipal de Desarrollo de Xalapa

La regidora sexta del Ayuntamiento de Xalapa, Martha Valentina Domínguez Vásquez, indicó que tras la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025 por parte del Congreso del Estado, se realizarán las evaluaciones sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos y en su defecto las actualizaciones que requiera.Apuntó que con el apoyo de los ciudadanos que integran el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), conformado según ella por buenos y variados perfiles, se revisará su contenido afirmando que es un documento dinámico que puede irse mejorando."El documento cumplió con todo lo que marca la Ley, ahora lo que sigue es la actualización. El Plan Municipal de Desarrollo no es un documento acabado, es un documento dinámico que se puede ir mejorando con la ayuda de todos durante el proceso de esta administración", comentó en entrevista.Como titular de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal apuntó que con base en los ejes transversales y políticas públicas expresadas en el documento, se generarán programas de trabajo y acciones."Es lo que sigue, tenemos que sentarnos con el COPLADEMUN, con las áreas operativas del municipio a generar esos programas y políticas públicas y sobre todo los indicadores de resultados y de desempeño, para que tengamos la información para evaluar hasta dónde estamos cumpliendo con la meta que nos hemos fijado en el plan, qué resultados estamos teniendo", puntualizó.Domínguez Vázquez apuntó que con ello se "podría cambiar el rumbo" porque "a lo mejor no era lo indicado y vamos a cambiar un poco la política", especificando que la evaluación es constante y de manera semestral por parte de las áreas operativas de la Alcaldía, las Comisiones Edilicias de Desempeño y la de Planeación para el Desarrollo y los miembros del Consejo.Abundó que tras los foros de consulta realizados en marzo para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se establecieron ejes transversales primordiales en temas como la transparencia, anticorrupción, medio ambiente y desarrollo económico y social del municipio."Los programas que se desarrollen tienen que ver principalmente con la obra pública, la razón de ser de los municipios es prestar servicios de calidad en las áreas donde más de requiera y por otro lado, la protección de todos los recursos naturales, sobre todo el agua, mejorando estructuralmente toda la red hídrica que siempre ha tenido el problema de fugas; y el tema de la seguridad, que fue un tema que la ciudadanía manifestó, fortaleciendo no sólo la capacitación, sino en mejorar la prestación de estos servicios", externó Martha Valentina Domínguez.