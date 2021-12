Evangélicos exhortan a nuevos alcaldes a no ser "tapadera" de los salientes

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, exhortó a las próximas autoridades municipales a investigar y revisar las cuentas que dejan los alcaldes y alcaldesas salientes, pues aseguró que muchos se dedicaron a enriquecerse y no a construir obras y acciones para sus ciudadanos."Todos los Alcaldes que se van ahorita en diciembre tendrán que rendir cuentas ante las autoridades, ante los organismos fiscalizadores y sobre todo ante los ciudadanos, que somos quienes confiamos en ellos", mencionó.Al calificar a Hipólito Rodríguez Herrero como "el peor Alcalde de la historia de Xalapa", apuntó que su sucesor, Ricardo Ahued Bardahuil, "no debe ser tapadera" del "pésimo trabajo" desarrollado en los últimos cuatro años."Las autoridades deberán revisar las cuentas de todos y les hacemos un llamado a los Alcaldes entrantes, que se vean en ese espejo, que echen sus barbas a remojar, que entiendan que el pueblo los eligió para administrar los recursos, que van a tener un salario por ese trabajo pero que no se conviertan en ladrones como muchos de los que hoy se van", afirmó el líder evangélico.Agregó que espera que el actual Gobierno Federal, que dice que combate la corrupción, llame a cuentas a todos los que no cumplieron su labor como debían, para que devuelvan lo que se robaron y paguen por ello."Que los que llegan desde el primer día empiecen bien, empiecen con mucho entusiasmo, con mucha transparencia, que se pongan a trabajar y que pongan a trabajar a sus empleados, a quienes ellos les están dando la confianza de una posición, y que las funciones que tome cada funcionario municipal también las lleven en orden y en transparencia", insistió Trujillo Álvarez.Asimismo, comentó que el sistema actual de rendición de cuentas permite evidenciar a quien agarren "con las manos en la masa y en el cajón", de allí que pidió al Congreso del Estado que si un Alcalde incurre en corrupción, se le inicie un juicio político para removerlo del cargo.