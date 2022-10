Evangélicos piden a SEV no obligar a sus hijos a participar en Día de Muertos

El Día de Muertos es una tradición católica que se festeja el día de 1 y 2 de noviembre en México. Los cristianos evangélicos no comparten este ritual por lo que la Red Evangélica de Veracruz, solicitó mediante un escrito al secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, que respeten sus creencias y no obliguen a sus hijos a participar en esta celebración.“Se hizo una petición oficial por el Día de Muertos, porque cada año cuando se viene está fecha los maestros y directores obligan a los alumnos a participar, pero está celebración se contrapone con nuestras creencias. Creo que tenemos que ser respetuosos con este tema, este Gobierno habla mucho de los derechos humanos, entonces se deben respetar”, declaró Guillermo Trujillo, presidente de la Red Evangélica del estado.Señaló que los docentes tienen la capacidad de evaluar a los alumnos de esta religión de otra manera, ya que el 20 por ciento de estudiantes no son católicos sino evangélicos cristianos. Además mencionó que hay escuelas en dónde incluso los llegan a reprobar por no participar en esta festividad mexicana.“Nuestros hijos no participan en estas tradiciones, y pedimos que sean respetuosos porque en el día de muertos se lidia con cuestiones religiosas, a nuestros muertitos los respetamos y honramos en vida, ese es el llamado que hacemos a la Iglesia y a la sociedad que honremos a nuestra gente en vida, pues ya muertos ya ni escuchan, ya están en el cielo”, dijo el líder evangélico.La comunidad cristiana evangélica hizo la petición el 5 de octubre, esperan obtener una resolución mañana sábado, ya que son 10 días para recibir respuestas oficiales.Referente al tema de seguridad que se vive en el estado, mencionó que es un tema lamentable que acoge a todo el país. “Algunos policías cometieron agravios en Puebla, están siendo castigados y no por unos cuantos se puede juzgar a la dependencia, el Gobernador ha hecho un llamado fuerte para que estos no caigan en tentaciones de ser cómplices de delincuentes”.El origen del Día de Muertos radica en una celebración de rituales religiosos traída por los españoles y la conmemoración que realizaban los indígenas a sus muertos. Festividad se realiza en todo el país teniendo variantes dependiendo la región o el Estado.