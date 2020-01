Evidente la inequidad en el acceso a la educación superior: Nueva Escuela Mexicana

La oportunidad de acceder a la educación superior representa una evidente causa de inequidad, que se manifiesta en desiguales coberturas en todo el país, en un bajo número de estudiantes graduados, en pocos estudiantes de posgrado y un número aún menor de estudiantes de doctorado.



Lo anterior, fue revelado tras la realización de un diagnóstico a nivel nacional, en que la Federación encontró diversas deficiencias en el modelo educativo de nivel superior.



De ahí que en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, se han incluido varios ejes que servirán para mejorar numerosas áreas de oportunidad que se establecen dentro de la agenda 2030.



Se prevé que algunos de los temas fundamentales de la agenda transversal educativa, incluyan el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.



Se apela a la transformación de las instituciones de educación superior de cara a la construcción de un proyecto educativo, nacional-popular, orientado a la construcción de saberes que impulsen procesos de descolonialidad y transformación de la realidad internacional, nacional, regional y local.



El nuevo modelo urge a la superación de desigualdades, en el respeto de la diversidad de las culturas, las artes y sus multifacéticas expresiones, en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y en la reinvención creativa de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.



Lo anterior requiere del dominio de dos o más idiomas; convivir en la diferencia; conocimiento cultural, social, político, económico del mundo global; conocimiento y dominio de las tecnologías de la información y experiencia creciente en campos de desarrollo académico o laboral internacional.



NUEVA ESCUELA PROMETE FORMAR ALUMNOS CRÍTICOS



Implica formar personas capaces de resolver situaciones problemáticas de manera satisfactoria; movilizar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas fuera de la institución educativa, privilegiar el dominio de estrategias de búsqueda y de procesamiento de información, pensamiento crítico y competencias básicas para el aprendizaje, necesarias para aprender a aprender.



Una de las principales razones por las que los jóvenes abandonan o no ingresan a la educación superior es porque las enseñanzas en ella no responden al contexto actual y porque se obliga a los jóvenes a elegir un programa educativo, un plan de estudios, para toda la vida cuando cuentan con poca información sobre las oportunidades educativas en un mundo que se caracteriza por el cambio continuo y donde las estadísticas señalan que son pocas las personas que hacen una carrera en el área de formación profesional.



Mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC's), tomando en cuenta que han transformado el mundo y a la educación. En México, los profesores experimentados que la usan ampliamente para la enseñanza y la pedagogía digital apenas está naciendo.



NO DISCRIMINACIÓN



La Nueva Escuela Mexicana también implica la formación que favorezca la construcción de una sociedad en la que los diferentes sectores de la población, que han sido excluidos por motivos de clase, género, lengua, discapacidad o por pertenecer a un pueblo indígena, participen activamente en el desarrollo del país.



Esto requiere de procesos de enseñanza y aprendizaje de los que se desprendan prácticas sociales en contra de acciones discriminatorias que producen estereotipos, prejuicios y distinciones que generan nuevas categorías de excluidos.



Busca generar estudiantes con conciencia de que la desigualdad destruye el tejido social, empezando por la desigualdad alimentaria, educativa y de género.



HOMBRES Y MUJERES EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



Un tema en boga que también ha sido contemplado es la igualdad de género, que implica la transformación de los principios filosóficos, culturales, éticos y sociales de la educación tradicional en todos sus niveles y modalidades que reproducen las desigualdades, violencia y discriminación de las mujeres de las culturas y pueblos de México.



De tal manera que para 2030, se prevé que pueda asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.



Así como aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.