Ex Convento de San José, en Orizaba, la última obra de su tipo que dejó el Virreinato

El Ex Convento de San José no sólo es una joya arquitectónica importante, sino que el edificio es fundamental para Orizaba y todo el país por ser la última obra conventual de la época colonial, indicó el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Fernando Miranda FloresEnfatizó que es la última obra de su tipo que se realizó de la época virreinal. "No hay más después de eso".Incluso destacó que este edificio muestra la labor constructora de la orden franciscana y eso es parte de las páginas de la historia de México.En este sentido dijo que se ha tenido un gran avance en este sitio histórico, pues los trabajos efectuados permiten en un 80 por ciento lo recuperación. "Ya se pueden realizar actividades como se ha demostrado".Aunque explicó que hace falta recuperar el área de cocina, "ahí es donde haría falta la obra mayor y está pendiente también el tema de fachadas interiores y recuperación de la pintura mural".Recordó que hasta el momento han sido encontradas 16 obras en la pared, sin embargo podría haber más.Lo que sí enfatizó, es que se requiere de una forma muy especial de tratado en las paredes para poderlas descubrir."Conforme se avance en el proceso de restauración del interior, se podrán recuperar más. La inversión para poder hacer la recuperación es costosa, pues requiere de la intervención de especialistas, y sí los hay en México. Es un trabajo caro por lo minucioso que debe ser".