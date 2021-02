Ex Convento de San José escondía pinturas de hace casi 200 años; intentan rescatarlas

De las pinturas que se han encontrado durante los trabajos de restauración en el Ex Convento de San José, algunas son de la primera mitad del siglo XVIII cuando estuvo en funciones el convento.



Este sitio, cabe señalar, tardó 30 años en construirse y se concluyó en 1832 pero tuvo poco tiempo de vida como colegio, hasta 1857.



Al respecto, personal del INAH explicó que no ha tocado las pinturas, pues los muros están húmedos y en ocasiones estuvieron enlamados, lo que no permitía observarlas bien.



“Pero en los que están más secos estuvimos revisando y vimos representaciones de Cristo, eso viendo dónde estaban y cuántos eran, creemos que son las escenas de la Pasión de Cristo pero conforme vamos conociendo más detalles del Ex Convento y que se secaron los muros, aparecen infinidad de detalles que es importante que se recuperen”, dijo.



Otra pintura de la Virgen de Guadalupe es más reciente. La diferencia entre ésta y las escenas de la Pasión, es que están pintadas sobre muro con pintura de cal y la de María es con pintura vinílica, por lo que es una obra del siglo XX, cuando Ex Convento funcionaba como patio de vecindad.



El trabajo que se tiene que hacer en estos muros, dijeron los expertos, lo debe efectuar personal especializado. Por ahora se deberá esperar que hayan recursos para poderse registrar y restaurar.