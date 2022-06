Ex obreros de CIVSA rechazan Plaza Comercial de Mendoza; aseguran que es despojo

Un promedio de 30 ex obreros de la antigua fábrica textil CIVSA, se manifestaron tras la inauguración de la plaza comercial “Punto Santa Rosa”, argumentando que se trata de un despojo.Los inconformes señalaron que, como propietarios de una fracción del inmueble, derecho ganado en laudo hace más de cinco años, no han sido liquidados conforme a lo establece el derecho y seguirán en la lucha.Armados con pancartas y mantas, los ex obreros marcharon sobre avenida Hidalgo y bloquearon el portón principal de la antigua fábrica textil haciendo un llamado a las autoridades estatales.La manifestación fue pacífica y duró aproximadamente 40 minutos tiempo en el que tuvieron que conformarse con manifestar públicamente sus inquietudes pues caris carecieron de una representación legal avalada con documentos.