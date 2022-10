Exalcalde de Alvarado exhibe pleito con nuevo Subsecretario de SSP

A través de sus redes sociales, el exalcalde de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, acusó amenazas del recién nombrado subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Rafael Ángel González Uscanga.El exedil expuso que fue agredido verbalmente durante una fiesta el pasado 8 de octubre organizada por el hermano de González Uscanga, entonces director de la Fuerza Civil y ahora alto mando de la SSP.Relató que ese día intentaron agredirlo físicamente y se defendió por lo cual decidió retirarse del convivio.Sin precisar las razones del ataque, Bogar Ruiz Rosas refiere que días más tarde entró en otro conflicto al exigir la devolución de un automóvil que vendió a un compadre del Subsecretario de la SSP, y derivado de ello, empezó a ser amenazado."El día de ayer procedimos a recoger el vehículo y recibí una llamada del Capitán donde me acusa de que ese vehículo fue reportado como robado por su compadre, error, porque en posesión de mi amigo se encuentran los documentos que avalan la propiedad. Cualquier persona que recibe intimidaciones la naturaleza es proceder a defenderse y yo no utilizaré ningún abuso de autoridad, pero si defensa legal hacia los míos y mi persona. El Capitán recibió una llamada de atención y después recibí una amenaza de su parte de por donde va a iniciar para acabar conmigo", suscribió.En Alvarado, el Capitán y recién nombrado Subsecretario de la SSP, es conocido como el Capitán "Fallo Pitalúa".Ante estos señalamientos que cataloga como amenazas, pidió la intervención del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros."Ha sido necesario que realice esta publicación porque yo no considero un juego de palabras las barbaridades que vía telefónica utilizó en mi contra y que quedaron grabadas y responsabilizo al capitán Rafael Ángel González Uscanga conocido como Fallo Pitalúa, así como a sus protegidos y a la alcaldesa de Alvarado Lizzette Alvarez Vera que en estos momentos retomaron relaciones para “acabar conmigo”, de cualquier situación que la integridad física de mi familia, de mis trabajadores y amigos y de mi persona, podamos sufrir".Esta publicación fue realizada horas antes de la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado y el nombramiento de los nuevos funcionarios.