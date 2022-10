Exalcalde de Cabada culpa a su Exdirector de Obras por denuncia en su contra

Al deslindarse de toda responsabilidad, el exalcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes, confirmó que hay una denuncia penal en contra de su administración por haber intentado solventar una observación de daño patrimonial del año 2019 con documentación apócrifa.Argumentó que como Alcalde no era responsable de hacer las gestiones de validaciones de las obras y pidió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz que se investigue para dar con el responsable.“No tenemos nada que ver con ese documento que se dice que es apócrifo, pido que se haga una investigación conforme a derecho para que se consigne al responsable a los responsables, si es que ese documento es apócrifo”.Cabe recordar que en la revisión de la Cuenta Pública 2019, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) observó la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tecolapan, cuyo costo fue de 4 millones 595 mil 385.81 pesos.El ente fiscalizador concluyó que la obra fue ejecutada de forma irregular por falta de la validación de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), el permiso de descarga emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Acta de Entrega a la instancia correspondiente; así como falta de acreditación de la propiedad del terreno donde se hizo la obra.El ORFIS detectó que se pretendió solventar la observación con una validación apócrifa de la CAEV, por lo que interpuso la querella.El exalcalde dijo que la denuncia penal es en su contra, al igual que en contra del extesorero, Felipe López Amaya; la exregidora segunda, Mariana Parra Zapot; y el excontralor interno Freddy Pardiña.Sin embargo, aseveró que no está denunciado Carlos Torres Zamorano, exdirector de Obras Públicas, que era el responsable directo del trámite de validación de las obras y fue quien entregó el documento que valida la obra.“Todos estamos demandados, y el encargado directo de la situación de obras no fue citado; el director de Obras Carlos Torres Zamorano; no lo citan cuando él es el responsable directo del trámite de la construcción de planta de tratamientos de aguas residuales de Tecolapa. Tengo documentos de que él dirigió al arquitecto Jorge Félix Ladrón de Guevara, director de CAEV, solicitando la validación de la obra”.“Por ningún motivo Arturo Herviz, tres veces presidente municipal, diputado local y senador de la República, iba yo a permitir que se falseara un documento, soy abogado y hemos sido críticos de la corrupción. Venimos a dar la cara y no tenemos nada que ver con ese documento apócrifo”.Además, aseguró que desde hace dos años la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tecolapan está funcionando sin ningún contratiempo y en perfectas condiciones.