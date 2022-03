Aunque el ex alcalde de Medellín de Bravo, Polo Deschamps, intentó en varias ocasiones, sin éxito, echar abajo el contrato de luminarias con NL Technologies, este proyecto fraudulento fue impulsado por el también ex presidente municipal, Luis Gerardo Pérez, quien ahora funge como Director de Parques y Jardines en la actual administración municipal que encabeza MORENA en esa demarcación.A pesar de que la falta de servicio ha sido señalada en diversas ocasiones, señalado incluso por la población, la operación de la empresa del norte del país continúa y por tanto, corresponderá a la actual administración de Medellín de Bravo actuar contra lo que impulsó y firmó uno de sus servidores públicos.Y es que, de acuerdo a documentos oficiales, fue el exalcalde Luis Gerardo Pérez, quien contrató a la empresa NL Technologies, para que diera el servicio de administración de luminarias para las calles del municipio.Según el documento firmado en el año 2017 por el exedil Luis Gerardo Pérez, el contrato tendría una vigencia por 10 años y por un monto de más de 47 millones de pesos.En este lapso de tiempo, la empresa NL Technologies se comprometió a cambiar y mantener en buen estado las miles de luminarias del municipio, pero con el paso del tiempo dejó de hacerlo y lo siguió cobrando.Ante ello, el ex alcalde panista, Polo Deschamps, intentó durante su pasada administración, en varias ocasiones sin éxito, echar abajo este contrato, inclusive según reportes ciudadanos, prácticamente toda las luminarias del municipio ya habían sido cambiadas por órdenes del exalcalde Gerardo Pérez, antes de que diera inicio la gestión de Deschamps.Recientemente, el actual alcalde de fracción morenista, Marcos Isleño, denunció un presunto fraude con este servicio, pero no solo no señaló a Luis Gerardo Pérez como el autor de esta acción, sino que lo hizo su coordinador de campaña en la pasada elección y después lo nombró Director de Parques y Jardines en la actual administración municipal que encabeza.