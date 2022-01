Exalcalde de Xoxocotla no colabora con Fiscalía ante asesinato de su hija

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, exhibió al exalcalde de Xoxocotla, Magdaleno Juárez Pérez, por no querer contribuir con las autoridades ministeriales para esclarecer el asesinato de su hija de 12 años, ocurrido la semana pasada.En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, acotó que ya se tienen “más indicios” en el asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue localizado a orillas de la carretera que comunica con la localidad La Mesita, de dicha demarcación.“Esperamos que el Alcalde que era autoridad en su momento en su municipio contribuya a que se concluyan rápido las investigaciones y se dé con los responsables. Yo lo exhorto a que ayude porque era autoridad, ¿cómo es posible que siendo una autoridad no sepa cómo se sigue un proceso y no contribuya?”, cuestionó el Mandatario estatal.Ante ello, reiteró que el exmunícipe debe colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se sepa quién le quitó la vida a la menor de edad, quien se presumió también fue ultrajada; mientras que el chofer de la unidad donde viajaba fue golpeado.“Nosotros lo que estamos pidiendo ahí es que ahora que ya no es alcalde, creo que tiene más tiempo, auxilie a las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos agresores. Ya la FGE tiene avanzado eso pero requiere de un poquito de colaboración de la familia, particularmente del padre”, dijo una vez más.Ante los medios de comunicación, el Gobernador recordó que Veracruz estuvo padeciendo la problemática de los feminicidios por la impunidad que había hacia los presuntos agresores de mujeres.“He insistido mucho de cómo en el bienio anterior esta impunidad llegara hasta el más alto nivel, al grado tal que el exsecretario de Gobierno no fue llamado siquiera por el exfiscal Jorge Winckler y obviamente eso contribuye a una cultura de agresión a las mujeres y a querer pensar que hay impunidad”, abundó.Aseguró que durante un año (el tiempo que el exfuncionario estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado), su Gobierno padeció de esa situación, lo que provocó un incremento en las cifras de agresiones hacia las mujeres y los feminicidios.“Ahora no, a partir de que se cambia al fiscal y entra una nueva, el feminicidio va a hacia la baja porque hay un mensaje muy claro y lo vuelvo a reiterar: aquel que agreda a una mujer va a pagar la penalidad correspondiente, no habrá impunidad”, puntualizó el Mandatario veracruzano.