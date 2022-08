Exalcalde de Zongolica mintió con obras; tiene 8.3 mdp por aclarar en Cuenta 2021

A 8 millones 328 mil pesos asciende el daño patrimonial dejado por la administración que encabezó Juan Carlos Mezhua Campos en Zongolica, cantidad que corresponde a 21 obras que se reportaron como terminadas pero que que no tienen la calidad señalada o de plano no se hicieron.De acuerdo a documentos oficiales a los que se tuvo acceso, dichas obras corresponden al ejercicio fiscal 2021 y recibieron observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).11 de ellas se indican como obras de mala calidad por deficiencias técnicas y volúmenes pagados no ejecutados, siete más aparecen como no terminadas y el resto se marcan como pagadas en exceso por volúmenes no ejecutados.Entre esas obras figura la rehabilitación con balastre del camino rural de San Sebastián a Atexoxocoapa; la rehabilitación con asfalto de la avenida Ignacio Zaragoza, entre calles Miguel Aldama y José María Morelos y avenida Miguel Hidalgo en tramos aislados.Asimismo, rehabilitación de camino rural a base de balastre en Zongolica, tramos aislados, camino congregacional Ochitla-San Isidro, obra de mala calidad por deficiencias técnicas volúmenes pagados no ejecutados; construcción de camino saca cosechas en la localidad de Chicomapa 1 y rehabilitación de camino pavimento concreto hidráulico en la localidad de Tlanecpaquila, por mencionar algunos.Esa falta de obras ha causado la inconformidad de habitantes de esas zonas, quienes exigen al Gobierno del Estado que se obligue al Exalcalde a realizar las obras y que sean de la calidad requerida, pues de nada sirve que esté en la cárcel si no se concretan esos trabajos que finalmente son para beneficio de la gente.