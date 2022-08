Exalcaldes llevan años sin solventar anomalías y ORFIS no procede

El diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Avila, recriminó que existan alcaldes que cuando recién salen del cargo el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) enseguida los señala por anomalías mientras que otros llevan hasta 6 años de haber salido y no se procede pese a las irregularidades que dejaron en Cuentas Públicas.“Ojalá no sea por tema político”, comentó.Como vocal de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, exigió que las cosas sean transparentes y parejas y no sólo porque un Alcalde sea aliado o simpatizante de un proyecto vayan a “maquillarle sus cuentas”.“No podemos ir arrastrando esto, cuando el ORFIS fue a compadecer dijo padecer falta de personal, de presupuesto, etcétera. Queremos ver si es eso o solamente se va al archivo y se protege algún Exalcalde que tenga desvío o malversación”.Cuestionó que incluso panistas acusen que se protege a otros compañeros del blanquiazul.“A mí lo que me preocupa es que el mismo Partido Acción Nacional diga que le están maquillando cuentas a algunos exalcaldes del Partido Acción Nacional, esto es para todos lados. Ojalá esto no se preste a corrupción, proque la no corrupción es un mandato de nuestro Presidente pero no se hace en automático”.Refirió que en próxima junta de la Comisión de Vigilancia darán seguimiento al tema.“Hay Cuentas Públicas que arrastramos de 6 años, si (funcionarios) no pudieron solventar estando activos menos ahorita que están fuera de funciones que no tienen ellos como meterse al ayuntamiento a obtener documentación, ningún funcionario federal de los nuevos les van a entregar ningún documento cuando ya no tienen ningún cargo”.