Exalcaldes ya aclararon anomalías y ORFIS no les confirma, recrimina Diputada

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) tiene “calentando” constancias de liberación y de conclusión de procesos de solvatación de observaciones de presunto daño patrimonial que datan del año 2017 y a la fecha no las ha entregado ni tampoco ha presentado la denuncias penales correspondientes, alertó la diputada local panista y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, Nora Jessica Lagunes Jáuregui.Dijo tener preocupación de que esa documentación pueda reactivarse el próximo año o en el 2024 cuando esté caminando el proceso electoral local que renovará la Gubernatura y la Legislatura, con el fin de iniciar una cacería de brujas o en su caso, limitar la postulación de actores políticos.Manifestó que las áreas de substanciación y de Investigación del ORFIS tienen un cuello de botella con la entrega de esa documentación.En ese sentido, aseguró que hay exalcaldes que ya solventaron toda la información y aun no reciben una constancia de liberación o conclusión de la revisión del ejercicio 2017.“Se nos han acercado exalcaldes y exalcaldesa, que dicen ya entregaron la documentación soporte y el ORFIS no les ha dado una respuesta. Ese es un tema importante que atender, porque no tiene caso que se estén calentando documentos cuando ya hay condiciones para la entrega, y es necesario que se concluyan los procesos”.Lagunes Jáuregui expuso que ante esa situación, existe la percepción de que a los exalcaldes se les quiere tener atados o condicionados.“Tuvimos acercamiento con exservidores públicos y nos mostraron que entregaron todo, y que hicieron los reintegros y aún así no les han dado respuesta o trámite”.Asimismo recordó que al ORFIS ya se le autorizó una ampliación presupuestal para este ejercicio fiscal de 58 millones de pesos, con la finalidad de crear la áreas de Substanciación e Investigación, que tienen la responsabilidad de dar seguimiento a los procesos de solventación de observaciones.