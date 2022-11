Exalcaldesa ahora denuncia a la actual Presidenta Municipal de Tamiahua

Luego de que el Cabildo del Ayuntamiento de Tamiahua presentó al Congreso del Estado una solicitud de Juicio Político en contra de la exalcaldesa Citlali Medellín Careaga, por irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2021, la ahora diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respondió con una denuncia penal en contra de Linda Guadalupe Rodríguez Torres, actual presidenta municipal por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y abuso de poder.Medellín Careaga dijo que la denuncia la presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz porque la actual alcaldesa morenista de Tamiahua, se negó a certificar los pliegos que solventan las observaciones de presunto daño patrimonial por14 millones 532 mil 170.28pesos en la Cuenta Pública 2021.“Ahí se está violando mi legítimo derecho de poder presentar la documentación; se viola mi presunción de inocencia; y se está obstruyendo la revisión de la Cuenta Pública, por qué al no estar certificada no se puede revisar”.Lamentó que el Cabildo de Tamiahua haya iniciado en su contra una persecución política y una guerra mediática.“La señora (presidenta municipal) no está actuando por cuenta propia, hay una persona que está atrás de ella que le está instruyendo que haga lo que está haciendo. Así como ella puso, con todo su derecho, sus demandas que no van a proceder, yo también puse las mías ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.Añadió que la alcaldesa cayó en incumplimiento de un deber legal al no querer certificar la Cuenta Pública 2021, toda vez que la Ley Orgánica del Municipio Libre obliga al alcalde y tesorero en turno a certificar toda la documentación para que las exautoridades puedan entregar al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y se pueda revisar.Aseveró que si en el plazo de 90 días que concedió el Congreso del Estado al ORFIS para que haga una nueva valoración de la Cuenta Pública 2021, la alcaldesa no accede a certificar las solventaciones, la volverán a bombardear.“Me van a volver a bombardear diciendo que Tamiahua aparece con daño patrimonial , si va a seguir apareciendo en tanto la actual alcaldesa no certifique la Cuenta. Por eso estamos en un procedimiento legal que ya está totalmente en marcha para que cumpla lo que por deber le corresponde, certificar la Cuenta Pública”.