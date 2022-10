Exalcaldesa de Tamiahua espera “carpetazo” a denuncia en su contra por desvíos

La diputada local Citlalli Medellín Careaga dijo que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el Congreso del Estado, deben dar “carpetazo” a las denuncias en su contra por presuntos desvíos y malos manejos de los recursos en la Cuenta Pública 2021.Y es que este lunes, el Ayuntamiento de Tamiahua, donde Medellín fue alcaldesa en la pasada administración, oficializó su petición de juicio político contra la expresidenta, a la que se le acusa de un supuesto daño patrimonial superior a los 10 millones de pesos.Al respecto, indicó que, si bien el trámite ingresó de manera regular y democrática al Congreso, que además es un derecho de todo ciudadano, la solicitud es “totalmente ilegal e improcedente”.Lo anterior al señalar que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no ha determinado a favor o en contra del presunto daño patrimonial.Ello es así pues, aunque se haya rechazado el informe general de la Cuenta Pública 2021, aun se cuenta con tiempo para validar o no las cuentas de los ayuntamientos.“La Cuenta Pública se regresa al ORFIS nuevamente y será el ORFIS quien en estos 90 días vuelva a hacer la revisión y otra vez tramitar ante el Congreso del Estado.“Y una vez que reciba otra vez el Congreso dictaminará a favor o en contra y solo en ese momento se podrá decir si hubo o no un presunto daño, no antes de ese tiempo”, dijo.La legisladora, que recientemente estuvo en Japón y presumió en sus redes sociales fotografías con cantantes famosos, dijo que “estas personas” que promovieron el juicio político en su contra, entre ellas la actual alcaldesa morenista Linda Guadalupe Rodríguez Torres, deben entender que el único órgano autorizado para determinar si hubo daño o no, es el ORFIS.“Ellos no pueden hacer las funciones del ORFIS y en este caso me están violando la presunción de inocencia en tanto no me han dado la oportunidad de poder solventar la Cuenta Pública porque esas mismas personas están obstruyendo la rendición de cuentas en tanto se negaron a certificar la Cuenta Pública de una servidora”, dijo.Acusó que dichos promoventes estarían incurriendo en el delito de incumplimiento de un deber legal con tal proceder, de ahí que la FGE y el Congreso deban “dar carpetazo en tanto no hay delito que perseguir”.Dijo que la Alcaldesa actual es ignorante y por ello se presta a lo que llamó “una manipulación” mediática que se desprende de una supuesta guerra sucia en su contra.