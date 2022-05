Exalcaldesa de Tamiahua no teme a denuncias por supuesta corrupción

La diputada local y exalcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín, reconoció que su gobierno tiene abiertas observaciones administrativas por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la Cuenta Pública 2021.Sin embargo, afirmó que no tiene miedo a las supuestas denuncias que alista su sucesora, Guadalupe Rodríguez Torres, por supuesta corrupción detectada en auditorías a su administración.“Yo a quien le tengo que rendir cuentas es al ORFIS, que sería la cuenta pública 2021; a mí ya me enviaron el pliego petitorio como a todos los municipios del Estado donde te mandan tus observaciones y a mí no me queda más que solventar esas observaciones administrativas”, añadió la legisladora.Agregó que la actual alcaldesa fue requerida por el órgano fiscalizador al negarse a dar la documentación de la cuenta pública al Despacho de Auditoría, así como por la Comisión de Vigilancia por ignorar a sus regidores en las sesiones de Cabildo.“Una frase coloquial de una canción muy popular; uy qué miedo, mira cómo estoy temblando”, replicó la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el anuncio de las denuncias que se interpondrán a su gobierno.Añadió que es Rodríguez Torrez es quien debería de estar preocupada, ya que 3 estados financieros han sido aprobados por ella y el Síndico, aunque con 4 votos de regidores en contra.“Está señalada por su comuna por actos de corrupción por parte de su equipo (…); la señora tiene total desconocimiento de la administración pública”, opinó.Recientemente la actual presidenta municipal afirmó que procederá contra el gobierno de Medellín luego de que auditorías detectaron irregularidades en el manejo de recursos.