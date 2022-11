Exalumnos organizan torneo de futbol para rehabilitar deportivo, en Coatza

Un grupo de ex alumnos de la escuela secundaria y preparatoria “Miguel Alemán González” (MAG) organiza un torneo varonil de futbol para ex alumnos con lo que esperan recaudar recursos para rehabilitar los espacios deportivos del lugar.Javier Entar, uno de los organizadores, dio a conocer que con esto también se espera recuperar viejas tradiciones deportivas como los torneos intercolegiales donde se estrechan los lazos de amistad alrededor de un balón, así como el de apoyar a la que en su tiempo fue su querida casa de estudios.Ante ello hicieron extensiva la invitación a ex alumnos para que se animen a juntar a sus viejos equipos de futbol y revivir sus tiempos de juventud participando en este torneo rápido.Los organizadores mencionaron que se pretende un alcance mínimo de 8 equipos inscritos y con un alcance máximo de hasta 36.Los juegos se realizarían en las míticas canchas de la magna institución y se celebrarían durante los días sábado 17 y domingo 18 de diciembre de este 2022.Entre las bases se encuentra que los equipos deberán estar conformados por un mínimo de 5 jugadores y máximo de 8, deberán estar integrados por ex alumnos de la MAG que cuenten con al menos 25 años de edad o más y cada equipo debe de cubrir una cuota de inscripción de $550.00.Los jugadores de cada equipo deberán identificarse con un color o uniforme y cada equipo deberá presentar un balón del número 4. Los partidos serán considerados a eliminación directa y se jugarán a 2 tiempos de 15 minutos sin límites de cambios.En cuanto a los ganadores, estos recibirán trofeos y premios en efectivo para el 1er y 2do lugar, así como una medalla de participación para el 3er lugar.-”Esperamos que la nostalgia y el cariño que siente la sociedad porteña por esta emblemática institución sea una motivación para que exista mucha participación de la comunidad en este bonito evento”, dijo Javier Entar.