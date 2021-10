Excandidato del PT en Jesús Carranza está prófugo y así lo apoyó el TEV: MORENA

El excandidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y hasta ayer miércoles alcalde electo de Jesús Carranza, Luis Alfredo Pacheco Peralta, criticó a los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) por haberle retirado la “voluntad del pueblo” y “haberle dado la razón a la violencia”.En conferencia de prensa, expresó que no tiene dudas de que fue él el que obtuvo el triunfo en los comicios municipales del pasado 6 de junio, por lo que adelantó que acudirán ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en espera de que le sea devuelta la constancia de mayoría otorgada por el ente comicial.“Nos deja un poquito inconformes por el tema de que nos retiran la voluntad del pueblo, donde el pueblo había ido. Nosotros siempre hemos trabajado por tener un pueblo en armonía, en paz, en tranquilidad y en este momento le dan la razón a la violencia”, dijo.Acompañado por el representante morenista ante el Consejo General del OPLE, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, acusó una vez más al excontendiente del Partido del Trabajo (PT), Paciano Rueda Canseco, de haber generado los hechos violentos en aquella demarcación y con ello, la quema de los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de los comicios.“Los opositores que de alguna manera generaron intranquilidad en el pueblo, eso a nosotros nos da más fortaleza para seguir caminando y para tratar de hacer las cosas lo posible porque nosotros queremos de Jesús Carranza un pueblo en paz, un pueblo que quiere que la transformación llegue, que la está pidiendo a gritos”, aseveró Pacheco Peralta.Al añadir que se mantendrá firme a lo que la Ley establece, apuntó que acudirán a la justicia federal “para poder concretar el proyecto y la voluntad del pueblo”.De validarse la decisión de los integrantes del TEV en las Salas del TEPJF, señaló que será nuevamente el candidato de MORENA, aduciendo que muchas personas que la contienda pasada no le brindaron su voto, le señalaron que lo harán de repetirse la elección en ese municipio.“Desde que salió la respuesta del Tribunal hemos recibido muchas muestras de apoyo, créanme que me siendo muy seguro de lo que estoy diciendo, que vamos a demostrar, si es que fuera necesario, la voluntad del pueblo. Lo puedo decir con toda certeza que la voluntad del pueblo va a prevalecer”, enfatizó el ex aspirante a presidir el Ayuntamiento de Jesús Carranza.Por su parte, Zúñiga Obando comentó que están esperando que los magistrados locales les notifiquen la sentencia emitida este miércoles, y una vez ello ocurra, tendrán cuatro días para controvertirla ante el Tribunal Electoral federal.Recordó que tanto su partido, como el OPLE Veracruz presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se investigue lo ocurrido, acusando, como su candidato, al del PT de haber provocado los hechos violentos en días posteriores a la votación.“El día que se suscitaron los hechos, creo que fue el 11 de junio, que se quemó la paquetería, señalamos directamente al ciudadano Paciano Rueda, tan hay una responsabilidad que creo que el señor está en este momento prófugo por sí, en efecto, hay orden de presentación o de aprehensión para que comparezca por esta denuncia que presentamos”, precisó.