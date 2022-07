Excolaborador de Winckler sí es investigado en Veracruz, confirman autoridades de Morelos

Autoridades de Morelos confirmaron que el director de la Policía Ministerial de Veracruz en la era yunista, Jorge Arturo Rodríguez Pucheta, es investigado por la Fiscalía General de Veracruz, sin embargo, “no existe evidencia de que haya una orden de aprehensión en su contra”.Y es que esta semana trascendió la presunta detención del hoy Coordinador Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos, luego de que fuera aprehendido el ex fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien designó a Rodríguez Pucheta en el cargo en la pasada administración.Ayer jueves, el propio comisionado de Seguridad en Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, comentó no tener información oficial sobre alguna orden de captura contra Rodríguez Pucheta, asegurando incluso que está “de vacaciones”.“Para mí se desempeñó bien mientras estuvo… mientras ha estado trabajando con nosotros”, dijo, lo que fue tomado como una alusión a que Rodríguez Pucheta ya no laboraría en la dependencia morelense.Este viernes, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos emitió un comunicado confirmando la investigación contra el exfuncionario yunista.“Al ser una investigación vigente en otra entidad, la CES no está autorizada a brindar detalles de la misma, sin embargo y conforme a la ley, se hace del conocimiento general que el coordinador operativo se encuentra bajo el principio de presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario”.Asimismo, aclararon que son respetuosos de la ley y “nada ni nadie por encima de ella”, por lo que colaborarán con autoridades de Veracruz si se requiere.“En este sentido, (el CES) precisa que, aunque no es la dependencia correspondiente para negar o confirmar dichos datos, está en toda la disposición de colaborar con las autoridades correspondientes de Veracruz, siempre con apego a los planteamientos jurídicos establecidos”.Por último, señalan que que hasta a las 08:00 horas de este viernes ni el sistema Plataforma México ni el Registro Nacional de Detenciones mostraban evidencia de que haya una orden de aprehensión en contra de Rodríguez Pucheta.Cabe destacar que en la conferencia de prensa de este jueves, el gobernador Cuitláhuac García también dijo desconocer sí existe orden de aprehensión o si es investigado."Para ser eficientes, eficaces y no prestarse a rumores. Por lo que en este caso tiene que manejarse así. No sé yo en qué delitos pudiera haber incurrido, no sé si la carpeta de investigación existe o no, o si está bajo investigación", expresó.