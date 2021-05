Exdirector de CAEV busca pagar menos para seguir en libertad

El exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, Francisco “N”, intenta que le reduzcan el monto que pagó como garantía económica para continuar con las siguientes etapas procesales gozando de libertad.



Y es que el Juez de Control le impuso un monto de un millón y medio de pesos, a fin de garantizar su presencia dentro del proceso que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sigue en su contra por el delito de peculado.



Tras dicha resolución del Juez de Control, el ex funcionario duartista intentó reducirla en segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, pero los magistrados confirmaron el monto.



Incluso el exfuncionario argumentó que no cuenta con una situación financiera adecuada que le permita hacer frente a dicho monto.



Ante ello, promovió el amparo 452/2020 ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito, donde el Juez federal decidió no brindarle protección al considerar que no se violaron sus derechos humanos con la imposición de tal monto.



El juzgador resaltó que el delito de peculado por el que se le acusa y el monto señalado, es mucho mayor a la cifra que se le impuso de garantía económica, por lo cual cuenta con bases firmes y sustento legal, tal disposición.