Exdirector del C4 destituido por violencia doméstica, es candidato a Regidor por MORENA

Felipe Daniel Castro Girón, candidato de MORENA a regidor del municipio de Xalapa dentro de la planilla encabezada por Ricardo Ahued Bardahuil, fue detenido en febrero del 2020 por golpear a su pareja, lo que ocasionó que fuera destituido como Director del C4 dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.Un año después, busca un cargo de elección popular, pues a pesar de que fue detenido en flagrancia por las lesiones ocasionadas a una mujer, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha procedido en su contra y ahora es el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), quien lo impulsa a un cargo público.Fue el sábado 22 de febrero de 2020, que el entonces Director del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) fue detenido por elementos de la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que recibieran una denuncia a través del número de emergencias 911, por propinar una golpiza a su entonces pareja.En ese entonces, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, explicó el cese de Castro Girón señalando que “hubo un problema familiar, donde hubo lesiones a su esposa, mientras investiga la Fiscalía nosotros lo dimos de baja”.Aunque la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ha señalado que no se tolerarán las agresiones en contra de las mujeres veracruzanas, la investigación a Castro Girón se encuentra congelada, a pesar de que éste fue detenido en flagrancia, momentos después de haber golpeado a su pareja.A diferencia del caso del perredista Rogelio “N”, en el que la Fiscalía General del Estado obtuvo rápidamente una orden de aprehensión por su presunta implicación en el delito de violencia familiar, Hernández Giadáns ha permitido que el caso del candidato a regidor en la planilla de Ahued, Felipe Daniel Castro Girón, se mantenga en la impunidad.La víctima de las lesiones ocasionadas por el ahora candidato de MORENA se desempeña como servidora pública de nivel directivo dentro de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Eric Cisneros Burgos.Sin embargo, un año después de la detención del agresor, éste no ha enfrentado a la justicia, por el contrario, ahora es candidato de MORENA a regidor del Ayuntamiento de Xalapa, dentro de la fórmula que encabeza y avala Ricardo Ahued Bardahuil.Apenas el 17 de mayo pasado, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, acusó que los partidos políticos habían postulado candidatos impresentables. Ahora se conoce que MORENA impulsa como candidato a regidor de la Capital del Estado a un golpeador de mujeres.Cabe mencionar que Veracruz es el único Estado en el país con dos Alertas de Género, una por violencia feminicida y otra por violencia de género equiparada, además, el Estado se mantiene como el segundo lugar nacional en feminicidios.A pesar de la gravedad del tema, Ricardo Ahued, candidato a la Alcaldía de la Capital del Estado, integró en su planilla a quien no ha rendido cuentas con la justicia por golpear a la mujer que era su pareja.