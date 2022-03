Exduartista Carlos Aguirre le robó 5.2 mil millones a Veracruz; debe devolverlos

Por novena ocasión en los últimos dos años, Carlos Aguirre Morales, quien fuera Secretario de Finanzas durante el gobierno de Javier Duarte, fue condenado al pago de una indemnización por el daño causado a la Hacienda Pública Federal por el desvío de recursos federales. En esta ocasión, por un monto de mil 60 millones 138 mil 204 pesos que fueron desviados en 2014 del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).Con esta nueva resolución, su cuenta pendiente de devolver a la Federación por las irregularidades cometidas en su gestión como funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) durante el gobierno duartista asciende a 5 mil 287 millones 322 mil 728 pesos.En sesión pública, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió el Juicio Contencioso Administrativo 25410/19-17-03-7/418/20-PL-06-04, en el que determinó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pudo acreditar que Aguirre Morales, en su calidad de Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), no pudo aportar la documentación contable que justificara el uso y destino de mil 60 millones 138 mil 204 pesos de recursos federales transferidos en 2014 al estado de Veracruz para ser aplicados al fortalecimiento de la educación básica y normal en el Estado.En consecuencia, los magistrados establecieron que Carlos Aguirre Morales causó un daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal y fue condenado a devolver el monto desviado por concepto de indemnización.El proyecto de sentencia, presentado por el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, fue aprobado por unanimidad por los miembros de la Sala Superior, quienes consideraron improcedentes e infundados los agravios planteados por Carlos Aguirre Morales, pues no pudo acreditar de forma alguna haber aplicado los recursos federales al fin para el que estaban destinados.Estos mil 60 millones 138 mil 204 pesos, se acumulan a otras ocho resoluciones que se han dictado durante los últimos dos años, en las que se ha ordenado a Carlos Aguirre Morales la devolución de recursos federales desviados, mismos que, en su conjunto, ascienden a un monto que ya supera los 5 mil millones de pesos.• El 3 de marzo del 2021, fue condenado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al pago de 701 millones 590 mil pesos.• El 26 de mayo del 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa condenó al exfuncionario duartista al pago de otros mil 67 millones de pesos como indemnización por el daño causado a la Hacienda Pública Federal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.• El 22 de julio de 2021, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México encontró responsable a Aguirre Morales del desvío de 36 millones 38 mil 626 pesos de recursos federales destinados a la educación en 2014, condenándolo también a su devolución.• El 29 de septiembre del 2021, el TFJA condenó al exsecretario de finanzas duartista a la devolución de 2 millones 565 mil 919 pesos, por concepto de responsabilidad resarcitoria por daños causados a la Hacienda Pública Federal.• El 6 de octubre de 2021, el TFJA confirmó que Aguirre Morales deberá devolver mil 980 millones 637 mil 813 pesos que fueron desviados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.• El 8 de diciembre de 2021, el TFJA ordenó a Carlos Aguirre Morales devolver 11 millones 500 mil pesos que fueron desviados en 2014 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.• El 12 de enero de 2022, el TFJA ordenó a Carlos Aguirre Morales devolver 149 millones 81 mil 749 pesos de recursos federales que fueron desviados en 2014 del Fondo Metropolitano.• El 19 de enero de 2022, el TFJA determinó que Carlos Aguirre Morales deberá devolver otros 278 millones 780 mil 420 pesos, por concepto de indemnización por el daño causado a la Hacienda Pública Federal.• El 9 de marzo de 2022, el TFJA ordenó a Carlos Aguirre Morales devolver mil 60 millones 138 mil 204 pesos desviados en 2014 del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.A pesar de las 9 resoluciones emitidas por Magistrados Federales en los últimos dos años, en las que se ha acreditado la responsabilidad de Aguirre Morales en el desvío de más de 5 mil millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha procedido en su contra, por lo que se mantiene en libertad.