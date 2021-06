Exduartista Fernando Charleston libra vinculación a proceso por peculado

El extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) durante el gobierno duartista, Fernando Charleston Hernández, obtuvo la confirmación de un amparo por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito, contra una vinculación a proceso en su contra por el delito de peculado.



Tal vinculación a proceso fue derivada de una denuncia de hechos que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionados con la simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación.



La base bajo la cual sustentó la defensa de Fernando Charleston, es que originalmente en la carpeta de investigación se le acusaba del delito de ejercicio indebido del servicio público pero que durante la audiencia, el Juez de Control no motivó, ni justificó la clasificación distinta del delito que finalmente quedó como peculado.



En la resolución, tanto el Juez Federal como los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito no refieren que deba reponerse la audiencia en la cual fue vinculado el exfuncionario duartista, por lo que habría logrado superar este proceso penal al no quedar vinculado y sólo falta esperar si la Fiscalía General de la República pudiera aportar nuevos elementos en la integración de la carpeta de investigación.