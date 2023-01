Exduartista Gabriel “N” atorado en juzgados: no pudo parar proceso en su contra

El exsecretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, Gabriel “N”, inició el 2023 en juzgados para dejar sin efectos una vinculación a proceso derivada de la causa judicial 326/2020.Con fecha 27 de diciembre de 2022, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa, determinó no sobreseer la causa judicial abierta en contra de Gabriel “N”.Esto, luego que el exsecretario del Trabajo solicitó dejar sin efectos dicho proceso ante una supuesta omisión del agente del Ministerio Público de la Federación de formular la acusación contra Gabriel “N” en tiempo y forma.Sin embargo, al abordar el amparo 377/2022, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz advirtió que Gabriel “N” no aportó evidencias para fundamentar su petición.Ante tal insolvencia, el Juez Primero de Amparo Penal determinó desechar la solicitud de Gabriel “N” y por lo anterior, con fecha 16 de enero de 2023, Gabriel “N” formuló el escrito de queja 11/2023 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río.Cabe referir que desde marzo de 2021, Gabriel “N” pelea por la no vinculación a proceso en su contra, dictada por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio a petición de la Fiscalía General de la República (https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fracasa-pelea-de-exduartista-gabriel-n-podra-ser-vinculado-a-proceso-353465.html).Para continuar dicha pelea, Gabriel “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, promovió apelaciones por igual ante el Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, como ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.