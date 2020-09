Exduartista queda fuera de concurso para ocupar plaza de Juez de Distrito

Fernando Aguilera de Hombre, excomisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y ex secretario del Trabajo, Previsión y Productividad en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quedó fuera del Concurso Abierto de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito Especializados en Materia de Trabajo convocado por el Consejo de la Judicatura Federal.



El exfuncionario duartista no quedó en la lista de los 90 aspirantes, de un total de 2 mil 172, que pasaron a la segunda fase del concurso para ocupar una de las 51 plazas de Jueces de Distrito Especializados en Materia de Trabajo en Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.



Los que avanzaron a la segunda etapa del concurso son 45 mujeres y 45 hombres que obtuvieron las calificaciones más altas en el cuestionario correspondiente a la primera etapa del concurso, es decir, 85 puntos o más.



Publicada la lista, cualquier persona tienen un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de este miércoles, para presentar ante el Consejo de la Judicatura Federal, por escrito y de manera respetuosa, observaciones u objeciones respecto de alguno o algunos de los participantes que pasaron a la segunda fase, adjuntando, en su caso, los documentos que las sustenten o corroboren, todo lo cual será tratado en forma confidencial y se dará cuenta con ello a la Comisión de Carrera Judicial la que las someterá a consideración del propio Pleno.



Cabe recordar que el 31 de julio del 2013 el Congreso del Estado nombró a Fernando Aguilera de Hombre comisionado del IVAI para un periodo de 6 años, sin embargo, el 8 de junio del 2016 presentó su renuncia para ocupar la titularidad de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.



Aguilera de Hombre sustituyó a Gabriel Deantes Ramos quien intentó ser comisionado del IVAI; sin embargo, no logró su objetivo debido a que el Congreso del Estado suspendió el proceso de selección por la impugnación que presentaron 4 aspirantes.