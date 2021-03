Exduartista Tomás Ruiz libró apenas un proceso penal federal; quedan 11 en su contra

Tomás Ruíz González, quien fuera secretario de Finanzas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, obtuvo de un Juez Federal auto de libertad por falta de elementos para procesar, dentro de la Causa Penal 01/2020 que se instruye en su contra por el delito de peculado, en la que también se encontraba indiciado el exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos.



El Juez Decimoséptimo de Distrito en Veracruz, quien en días pasados también desestimó la acusación en contra de Deantes, valoró que la Fiscalía General de la República no logró probar su presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado, en los términos establecidos en el pliego de consignación.



Sin embargo, de acuerdo con un informe rendido por los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, Ruíz González se encuentra lejos de resolver sus problemas legales, ya que cuenta con otros 11 procesos penales federales abiertos en su contra.



Por lo que si bien se resolvió la falta de elementos para procesarlo dentro de la Causa Penal 1/2020 por el delito de peculado, aún deberá responder por la presunta comisión de delitos federales dentro de los procesos penales que se reseñan a continuación:



1) Proceso Penal 416/2019, iniciado a solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra la Administración de Justicia "C" con sede en la Ciudad de México, por el delito de peculado.



2) Proceso Penal 58/2020, iniciado a solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la agencia Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, por el delito de peculado.



3) Proceso Penal 71/2020, iniciado a solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la agencia Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, por el delito de peculado.



4) Proceso Penal 423/2019, iniciado a solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la agencia Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, por el delito de peculado.



5) Proceso Penal 431/2019, iniciado a solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la agencia Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, por el delito de peculado.



6) Proceso Penal 317/2020, iniciado a solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la agencia Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, por el delito de peculado.



7) Proceso Penal 356/2020, iniciado a solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la agencia Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, por el delito de peculado.



8) Asimismo, cuenta con los Procesos Penales que se derivan de las Carpetas de Investigación 473/2020, 493/2020, 22/2021 y 70/2021, en donde se encuentra pendiente de señalar fecha y hora de audiencia inicial para imputación sin detenido.



Entre 2010 y 2013, Tomás Ruiz González se desempeñó como Secretario de Finanzas en la administración del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa. Posteriormente, durante ese mismo gobierno, estuvo al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).



El 12 de agosto del 2020, Tomás Ruíz González fue nombrado Director General Corporativo de la empresa española OHL, dedicada al ramo de la construcción en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.