Exelementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla reclaman indemnización

Viudas y ex elementos de la desaparecida Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC) se volvieron a manifestar este viernes, para demandar el resguardo de los cheques que se hayan emitido por indemnizaciones.Se trata de un monto por alrededor de 100 millones de pesos que no han llegado a manos de los casi 400 ex uniformados y de las viudas de los más de 25 que han fallecido durante el tiempo del litigio, señaló el abogado representante, Ader Óscar Juárez Téllez.Indicó que turnaron un oficio al órgano interno de la Contraloría de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para solicitar el resguardo de los cheques y, a la vez, que sean remitidos a la fiscalía.Sin embargo, la respuesta es que todo está en la Unidad Administrativa de la SSP, instancia que “se ha comportado renuente”, además de la dilación en el proceso, por lo que, igualmente, han recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que emita las recomendaciones correspondientes, pues acusan violaciones a los derechos humanos y laborales.Y ante la sospecha de que los cheques hayan sido malversados, también demandan a la Banca Nacional la búsqueda de las pólizas originales, para que la información de la base de datos se turne a la fiscalía. “La unidad administrativa de la SSP debe tener los cheques resguardados o póliza de resguardo, pero no aparecen”, apuntó.Juárez Téllez recordó que los trabajadores fueron coaccionados y despedidos injustificadamente en la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuando al frente de la SSP estaba Arturo Bermúdez.Por la desaparición de la PIPTC los ex policías fueron despedidos desde julio de 2015, cuando algunos llevaban entre 15 y 30 años de servicio, por lo que exigen las indemnizaciones correspondientes.