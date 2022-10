Exempleada del PAN Veracruz reclama pago de finiquito; acusa despido injustificado

“No respetan la Ley, el señor Federico Salomón Medina sale ayer diciendo que no existe una denuncia, yo aquí les vengo a mostrar mi denuncia. Él tiene una demanda laboral en el juzgado. Es el juez Agustín el que está llevando el caso. Dice que solamente el presidente Federico Salomón Medina es el único que puede comparecer”, comentó Verónica Yanet Del Ángel León, extrabajadora del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, quien acusó que fue despedida injustificadamente con más de 70 trabajadores.La mujer refirió que laboró del 1 de julio del 2008 al 28 de enero de 2022 y que fue cesada injustificadamente por Castelán Rivera, quien –dijo– también tiene una denuncia en la Fiscalía con número de expediente 179, firmado por la fiscal séptima especializada en las investigaciones de delito de violencia contra la familia, mujeres, niños, niñas y trata de personas, Yessenia Zavaleta Méndez.Del Ángel León comentó que desconoce cuál fue el motivo de su despido y relató que trabajaba normalmente un día quincena cuando le avisaron que tenía que presentarse con el tesorero. Añadió que al acudir, dicha persona de manera prepotente le dijo que estaba fuera de la nómina y que ya no se presentara a trabajar; asimismo, le negó la liquidación y a darle por escrito la terminación de la relación laboral.“En ese momento subo a la oficina del presidente, que es Federico Salomón Medina. Me atiende Gabriel Medardo, quien me dijo que ya era del conocimiento del presidente”, recordó la afectada.Al respecto, mencionó que el artículo 77 de los estatutos generales del Partido Acción Nacional establece que solamente el Presidente puede remover el personal del comité directivo estatal.Añadió que tras el despido interpuso su demanda en el SECOL el 14 de febrero, instancia que ha emitido hasta ahora 10 citas debido a que los señalados no se presentaban y tampoco acudieron el 23 de septiembre a la audiencia preliminar, por lo que 10 de octubre se entró a juicio.Resaltó que esto pasa solo con ella, pues con el resto de sus excompañeros que también fueron despedidos los señalados sí se han presentado a las audiencias.Asimismo, cuestionó el actuar de los directivos del PAN, pues dijo que uno de los pilares de este instituto político es el humanismo, “es que tú no puedes desarrollar tu vida en detrimento de alguien más; ellos viven plácidamente a costa de correr trabajadores como yo, nunca he tenido un cargo público, siempre me han visto trabajando. Soy panista y nunca he aspirado a un cargo”, comentó.Acerca de que Federico Salomón se refirió a ella como “un distractor mandada de una oficina del Gobierno”, aseguró que no tiene nada que ver con el Gobierno del Estado y que sólo busca que le paguen.Finalmente, Del Ángel León dijo que el dirigente del PAN en el Estado no desconoce el caso, pues al departamento jurídico del comité estatal llegaron las notificaciones para las audiencias.