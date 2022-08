Exfiscal yunista todavía enfrentará más acusaciones de exduartistas

El ex fiscal general de Veracruz, Jorge “N”, actualmente preso, cuenta con más órdenes de aprehensión pendientes, entre ellas una por el caso del exfuncionario duartista Gilberto Aguirre Garza, afirmó el abogado penalista Jorge Reyes Peralta.“A mi cliente lo torturó, lo hacía firmar escritos y lo torturaba con música, primero se burlaba y ahora ya vieron que sí es cierto, Gilberto tiene la calidad de víctima ya está en el catálogo de este país”, dijo.Aguirre Garza, cabe recordar, fue Director General de Servicios Periciales durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.El exfuncionario llegó a ser detenido durante el yunismo por la Fiscalía de Jorge “N”, siendo acusado de presuntamente ordenar la desaparición de cadáveres, víctimas de un grupo especial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),Por su parte, Reyes Peralta mencionó que quedan por judicializarse varias carpetas de investigación en su contra, por lo que se espera a la brevedad se giren nuevas órdenes de aprehensión.Asimismo, advirtió la existencia de varias implicados en el caso de su representado y que ahora con la captura del Exfiscal, podrían ser detenidos.“Hay 6 órdenes de aprehensión más por el caso de mi cliente, Jorge ‘N’ tiene más de 8 carpetas en su contra, ahorita sólo le es por desaparición forzada, falta la de tortura, hay más asuntos pendientes”, dijo.Mencionó además que la decisión de traslado a otro penal fue por el hacinamiento, seguridad y acuerdo con las autoridades penitenciarias y no se violencia sus derechos humanos.Aclaró que no se alegra del caso y ojalá tenga una defensa adecuada y si no cometió ningún delito que salga libre y si es culpable que sea castigado."Ni mas ni menos. Como cualquier imputable", dijo finalmente.