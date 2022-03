Exfuncionario de Zongolica es llamado ante el Senado por caso indígena

Por no aceptar la recomendación 59/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el ex presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez, será llamado a comparecer ante la Mesa Directiva del Senado.De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre la base de evidencias que integran el expediente de queja número CNDH/4/2018/244/RI, se determinó que hubo varias violaciones a los derechos humanos en agravio de una persona mayor indígena, por lo que el 11 de septiembre de 2019 se emitió la recomendación 59/2019.Estas afectaciones ocurrieron el 16 de marzo de 2016, cuando el agraviado, en ese entonces de 83 años, presentó su queja en la Delegación Étnica de la Comisión Estatal en Zongolica, luego de que personal del Comité de Obras lo “desapoderaran” de una parte del terreno de su propiedad, dañando los plantíos que tenía, al llevar a cabo la rehabilitación del camino rural Cuauhutlajapa-Zacatilica.Por estos hechos, la CEDH inició el expediente correspondiente el 16 de marzo de 2016 y eventualmente se dio la razón a la persona y se emitió la recomendación al ayuntamiento.Sin embargo, la autoridad municipal argumentó que las personas señaladas ya no eran servidores públicos y no se podía atender la recomendación, además de que en materia ambiental no se les había condenado a pago alguno por ese concepto, por lo que nunca se reparó el daño al entonces octogenario.Debido a que la negativa del entonces presidente del Concejo Municipal no se justifica, éste ex funcionario fue llamado a comparecer ante la Mesa Directiva del Senado.