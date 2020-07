Exfuncionario yunista de Finanzas logra amparo; saldría de prisión

El proceso que emprendió la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sufrió un revés, luego de que uno de los implicados obtuvo un amparo de un juez federal.



El exsubsecretario de Finanzas y Administración, Bernardo “N”, consiguió la protección de la justicia federal contra la medida cautelar de prisión preventiva dentro de la causa penal 318/2019 que se sigue en su contra, por lo que es inminente su salida del penal de Pacho Viejo, en Coatepec.



Hay que recordar que en octubre de 2019, un Juez de Control lo vinculó a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un año, tras ser imputado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.



La causa penal 318 del 2019 es la primera emprendida por la actual fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, en contra de funcionarios de la pasada administración.



En el caso están relacionados la extitular de Finanzas, Clementina “N”; el extesorero de la dependencia Adrián “N” y el exsubdirector de operación financiera, Luis Francisco “N”.



Tras la detención de Adrián “N”, el exgobernador Yunes Linares emitió un comunicado en el que señaló que la denuncia contra sus excolaboradores fue presentada por el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.



Según el panista, en diciembre de 2016 los funcionarios implicados depositaron en una cuenta a favor del Gobierno del Estado un cheque de 250 millones de pesos entregado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR).



Aseveró que son recursos que “recuperó” antes de tomar posesión como titular del Ejecutivo en la entidad, sin embargo, no todo el dinero se invirtió en el área de Salud.



En su mensaje, el exmandatario añadió que a los exfuncionarios de Finanzas se les señala por “no verificar por los medios legales pertinentes la procedencia del dinero (…) que fue entregado por la PGR”, de ahí que calificó como injusto el proceder de la Fiscalía.



Cabe recordar que policías ministeriales detuvieron a Bernardo “N” en Xalapa, cuando acudía a recoger a su hijo a la escuela.



Tras conceder el amparo a Bernardo “N”, el Juez Federal ordenó al Juez de Control dejar insubsistente la audiencia de medida cautelar del 11 de octubre de 2019, así como la resolución que emitió en dicha diligencia, mediante la cual se impuso al imputado la prisión preventiva.



Además, el Juez local debe citar a las partes a una nueva audiencia de medida cautelar, en la que subsane los vicios de motivación, aunque las partes ya no podrán expresar nuevos argumentos sobre el particular, sino que deberá resolver lo conducente sobre la base de los que ya fueron expuestos en la audiencia inicial.



“En el entendido que la resolución que emita podrá ser en el mismo sentido o en diverso pero en caso de reiterar su decisión, deberá dar mayores causas, razones y motivos que justifiquen y sean suficientes para imponer la temporalidad que estime necesaria de la medida cautelar de la prisión preventiva de carácter excepcional”.



En marzo pasado, el Juez federal consideró que la prisión preventiva no se encuentra debidamente motivada conforme a las alegaciones, abriendo la posibilidad de que Bernardo “N” continúe su proceso en libertad.



Los términos de la suspensión se habían detenido por la pandemia de COVID-19, sin embargo, acaban de reanudarse, de ahí que debe causar ejecutoria la sentencia o bien la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada.