Exfuncionarios de Misantla intentaron ocultar anomalías con documentación falsa

Aunque el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) está enfrascado en las inconsistencias de resultados de la Cuenta Pública Municipal 2021, recién presentó una denuncia penal en contra de la administración municipal de Misantla 2014-2017 por un daño patrimonial “no cuantificable” en el ejercicio fiscal 2017.La denuncia es por el intento de solventar observaciones con documentación apócrifa y se presentó en contra de quien o quienes resulten responsables del Ayuntamiento que presidió Efrén Meza Ruiz.El viernes de la semana pasada se interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz (FECCEV), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE); por el momento, el número de la Carpeta Investigación no está disponible.Por la Cuenta Pública 2017 ya suman 37 denuncias penales por un daño patrimonial de 797 millones 328 mil 112.39 pesos.Cabe recordar que durante la revisión de la Cuenta Pública 2017, la última de la administración de Meza Ruiz, el ORFIS señaló 13 observaciones de presunto daño patrimonial por un monto de 12 millones 853 mil 667.76 pesos.Una de las observaciones fue a la obra de construcción del drenaje sanitario, pavimento, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en el callejón Ortiz Hernández de la colonia Prolongación Marco Antonio Muñoz, el presunto daño patrimonial fue por 2 millones 179 mil 962.10 pesos.Ahí, no se presentó la factibilidad ni la validación del proyecto por la Oficina Operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV; así como permiso de descarga o factibilidad de interconexión a la red existente, toda vez que se desconoce el punto final de vertido.Otra de las observaciones fue un pago de 900 mil pesos por una auditoría técnica y financiera 2017, pero no se contó con el total de la documentación comprobatoria del servicio y, por ende, no se justificó el monto pagado.