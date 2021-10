Exhacienda San Francisco Toxpan seguirá siendo bien público: Eric Cisneros

En Córdoba pueden estar plenamente tranquilos de que la Exhacienda San Francisco Toxpan seguirá siendo de los veracruzanos, aseguró el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al adelantar que se trabaja en un proyecto cultural para ese sitio.Luego de que el pasado 24 de septiembre, por mayoría de votos el Cabildo cordobés aprobó donar al Gobierno del Estado la exhacienda, esto luego de la petición de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros explicó que se hizo una solicitud para que ese lugar formara parte de la propiedad de todos los veracruzanos.La exhacienda, dijo, es un inmueble propiedad de la Nación, por la historia que conlleva el lugar, de manera que por eso se hizo la petición del Gobierno, con el objetivo de garantizar que el sitio siga siendo para los cordobeses y también para todos los ciudadanos de Veracruz.En este sentido, el encargado de la gobernabilidad en la entidad dejó en claro que se continuará trabajando en su rescate, en coordinación con la próxima administración municipal, ya que la hacienda no se enajenó, es decir, continúa siendo pública.“Cuando un inmueble es propiedad de un Ayuntamiento, del Estado o de la Federación es un inmueble público”, dijo al definir que quienes promueven algunos supuestos amparos para no permitir la donación están realizando un sesgo de los datos y la información.Y es que a decir del Secretario de Gobierno, el amparo podría ser efectivo si se enajenara a un particular, pero el grupo que los promueve pertenece a una afiliación política, “¿por qué no se preocuparon y levantaron la voz así cuando enajenaron los trenes, los vendieron y los privatizaron?”, cuestionó el funcionario estatal al recordar que cuando los trenes fueron entregados a particulares, ese grupo se quedó callado.“En este caso de la exhacienda, absolutamente es distinto, es propiedad de todos los veracruzanos, es un bien público”, sostuvo.Al reconocer el trabajo de la alcaldesa Leticia López Landero por rescatar el lugar, adelantó que ya se trabaja en un proyecto cultural que impulse a la Exhacienda Francisco Toxpan, sitio donde anteriormente se comercializaba a los negros.“Un lugar que tiene una rica historia como esa, entre otras muchas, no puede ser de un particular. Tiene que ser del interés público, porque es nuestra historia y es lo que nosotros con hechos estamos demostrando, que estamos trabajando en el rescate de la identidad, no solo de palabras, sino de hechos”, finalizó.