Exhibe ORFIS obras de SIOP sin permisos o de mala calidad

Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) resultó con irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial.El Informe Individual de la Cuenta Pública 2020 atribuye a la SIOP irregularidades en la obra pública que presumen un daño presupuestal de un millón 935 mil 78; mientras que en la Cuenta Pública 2019, tiene pendiente de aclarar irregularidades por 13 millones 443 mil 654.89 pesos.Entre la obra pública con irregularidades ejecutada el año pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) observó un probable daño patrimonial por 801 mil 658.55 pesos en el sistema pluvial en áreas verdes localizadas en colindancia con la Escuela “Rafael Ramírez” de la reserva territorial El Tronconal y obras complementarias en la colonia Fraternidad Antorchista, en el Municipio de Xalapa.La obra se realizó de forma irregular, por falta de permisos y licencias, en específico, la Validación por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), correspondiente a los trabajos de red de atarjeas, pozos de visita común y extraordinarios, por lo que no se garantiza el cumplimiento del proyecto y la normatividad aplicable.Así también, la obra de mantenimiento del camino Las Choapas-La Herradura-Nueva Esperanza (Cerro de Nanchital) en varias localidades del Municipio de Las Choapas, que es de mala calidad por deficiencias técnicas, pues en algunos tramos las cunetas presentaron deficiencias constructivas con fracturas, por lo cual se determinó un daño patrimonial por 195 mil 842 pesos.Otra obra observada fue la construcción de pavimento hidráulico en la calle Cuarzo entre Esmeralda y Coral, calle Diamante entre camino a la Haciendita y Río Sedeño y Turquesa entre calle de la Cruz y Río Sedeño, en la localidad de la Haciendita, del Municipio de Banderilla,Ahí, la SIOP incurrió en un probable daño patrimonial de 122 mil pesos y la obra fue ejecutada de forma irregular, presenta un pago en exceso por volúmenes no ejecutados y no tiene la validación de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Así también, la construcción de pavimento hidráulico en vialidad principal (Carretera Costera del Golfo) entre la Carretera Transístmica y retorno de la Carretera Costera del Golfo, en la localidad de Coatzacoalcos, del Municipio de Coatzacoalcos.La obra presenta un probable daño patrimonial de 195 mil 458.79 pesos por pago en exceso por volúmenes no ejecutados, que deberán ser objeto de reintegro por la empresa constructora, a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que la obra se encontró concluida y finiquitada.La construcción de pavimento hidráulico en calle Onésimo Marcial entre calle Licenciado Morado Garrido y carretera Banderilla-Martínez de la Torre, en la localidad de Jilotepec, Municipio de Jilotepec, por un monto contratado de 4 millones 294 mil 744 pesos, registró un daño patrimonial por 620 mil 115 pesos, por ejecutarse de forma irregular, falta de permisos y licencia ante la CAEV.