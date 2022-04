Exhibe SEV a docentes “cómodos”: Quieren seguir en línea para no viajar

El secretario de Educación en el Estado, Zenyazen Escobar García, reconoció que hay todavía muchos docentes buscando trabajar en línea porque no quiere viajar a sus comunidades, sin embargo, deberán regresar a las aulas de inmediato.De igual forma dejó en claro que no se debe condicionar el retorno del alumno a las aulas con el uniforme."Todavía tenemos muchos compañeros que ven viable el tema de estar híbridos y es obvio que es más cómodo porque no se trasladan a las comunidades, pero no podemos decir que no hay condiciones y debo decirles que hoy nos necesitan los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en las escuelas", dijo.Al Secretario se le cuestionó sobre la queja de padres de familia sobre que en escuelas están obligando a los estudiantes a llevar uniforme, pese a que no pueden adquirirlo por falta de recursos económicos."La prioridad es regresar en este momento, el tema del uniforme pasa a un segundo término. Yo tendría que hablar con toda la estructura porque ahorita lo prioritario es regresar. Nosotros somos uno de los estados que tiene más escuelas abiertas a nivel nacional, pero también lo he comentado con los maestros y maestras que nosotros como profesores no tenemos que hacer que nos gané el reclamo social, sino que debemos regresar".En referencia a las Escuelas de Tiempo Completo, aceptó que sí era un apoyo para los padres que trabajan y por ahora estarán a la espera de saber cómo procederá la determinación de la Jueza Séptima de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quien ordenó detener la operación del Programa La Escuela es Nuestra y frenar el cierre de las Escuelas de Tiempo Completo."Ahí tenemos que ver cuál es la resolución y qué es lo que determina, pero de igual manera yo ya lo había dicho: desafortunadamente otros estados no cumplieron con lo requerido y hoy estamos pagando otros estados que sí estamos cumpliendo".En ese sentido se le preguntó si a título personal considera que era mejor tener en operación en Veracruz las mil 43 instituciones educativas con este programa de Escuelas de Tiempo Completo, a lo que dijo: "creo que lo es para las madres y padres trabajadores".Este lunes, el Secretario de Educación acudió al aniversario 65 del Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, también conocido como Tecnológico de Orizaba.