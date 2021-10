Exhiben a abusivos policías estatales en Xalapa; sin razón, se llevaron moto

Buenas tardes, disculpen mi atrevimiento pero ya no sé a dónde más recurrir para que se haga justicia y me entreguen mi moto: una DM150, año 2015, le redacto lo siguiente de cómo fueron los hechos:Siendo las 2:45 PM del día sábado 4 de septiembre del 2021, nos interceptaron oficiales no identificados, en un vehículo de la SSP, con cuatro elementos a bordo, 3 masculinos y 1 fémina, con número de patrulla SP-3082 y número de placa 00-72-63.Entre 2 y 3 de la tarde veníamos mi esposo —el señor Irving T. M.— y su servidora Jessica J. M. C. de nuestro domicilio ubicado en el municipio de Juchique de Ferrer, circulando en la colonia Higueras en Xalapa, Veracruz, cuando oficiales nos indicaron que nos paráramos, a lo cual atendimos el llamado.Se procedió a hacer la revisión, según ellos de rutina; nos pidieron tarjeta de circulación, una identificación y la factura original de nuestro vehículo. Acatando sus indicaciones se les dejó ver los documentos. Al revisar la moto, el oficial no identificado que venía a cargo de la patrulla nos dijo que el número de serie de mi vehículo estaba alterado, a lo que el oficial sacó un líquido y le agregó al número de serie que tiene mi vehículo, frotándolo con una estopa en repetidas ocasiones.Se le preguntó, de manera amable, por qué decía que estaban alteradas, si el número de serie coincidía perfectamente con la factura original y tarjeta de circulación.El líquido que le agregó no borró ni alteró nada, mencionando que se checó en la página de REPUVE (Registro Público Vehicular) y el cual arrojó que estaba todo en regla, que no contaba con ningún reporte de robo ni demás.El oficial nos mencionó que nos remitiría al cuartel general de San José sólo porque el oficial antes mencionado dijo que el número de serie estaba alterado y que según podría ser robada y que las placas podrían ser clonadas, cosa que es totalmente falsa.En el momento que se le pidió que se identificara para saber con quién se estaba tratando, el oficial se negó rotundamente, empezando a intimidarnos diciéndonos que no tenía por qué identificarse con nosotros y que si lo seguíamos cuestionando nos iba a remitir al Cuartel de San José.Sin permitirme tomarle fotos a su vehículo y a los otros policías, dichos oficiales llamaron a una grúa para que se hiciera el arrastre del vehículo, el cual no nos dieron ningún comprobante ni asesoramiento de a dónde recurrir a preguntar por nuestro vehículo.Los de la grúa tampoco se identificaron, sin decir a qué empresa pertenecían y sin decirnos dónde presentarnos; los oficiales sólo dijeron que fuéramos a buscarla donde quisiéramos.El segundo motivo que el oficial nos expuso fue que según el número de serie no respetaba los espacios que debe según ellos llevar entre letra y numero, a lo que se le volvió a comentar que eso era absurdo.Nos recalcó diciéndonos que todavía se estaba “pasando de buena gente” al dejarnos ir pero sin dicho vehículo, porque según el oficial ya no lo íbamos a recuperar y que mejor ya ni le buscáramos, que le agradeciéramos que nos dejó libres.Posteriormente, el Fiscal al cual recurrimos para que nos dijera qué procedía, nos dijo que en 8 días nos daba respuesta y ya es el día en que no tenemos respuesta y la verdad nosotros no contamos con los recursos para comprarnos otra moto debido a que pues con mucho sacrificio nos compramos ésa.También cabe mencionar que me siento amenazada porque dichos oficiales nos dijeron que ellos nos podrían hacer algo y que a ellos “les daban puntos”.Por otra parte, en el momento que nos presentamos con el Fiscal al que se le asignó nuestro caso, nos mostró un reporte que levantó el oficial que nos quitó nuestro vehículo, el cual decía que estábamos mal estacionados y obstruyendo la vía pública, lo que es totalmente falso ya que nosotros veníamos circulando y ellos nos pararon.También mencionó que nos hizo el registro la oficial mujer que venía con ellos, cuando ella en ningún momento se nos acercó ni dijo nada, sólo se bajó a fumarse un cigarrillo; también se bajó otro oficial que venía en la unidad y él si fue amable y nos dijo que si por el fuera nos dejaba ir, porque todo estaba bien, pero que como él sólo recibía ordenes del oficial que estaba a cargo, el cual fue quien nos quitó nuestro vehículo, así que todo el reporte que levantaron era falso.Le anexo todas las pruebas que tengo sobre los policías y sobre lo que paso el día que me despojaron de mi moto, espero tener una respuesta favorable ya que la verdad la necesitamos y es una injusticia lo que se nos hizo.Por su atención, muchísimas gracias.